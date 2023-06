Honkballers Ducks geven zege bijna uit handen

Het scheelde weinig of Mannen 1 van Ducks had zondag de zege op Holy uit Vlaardingen weggegeven. De Boxtelaren begonnen voortvarend op eigen veld, maar leken in de zesde inning alsnog te verliezen. Dat gebeurde net niet.

Ducks had de uitwedstrijd tegen Holy nipt verloren. De Boxtelse honkballers waren dan ook gebrand op revanche.

De thuisploeg begon bedrijvig aan slag en sloeg na twee innings al meteen een groot gat. De bezoekers leken geen blik sterke werpers open te kunnen trekken en begonnen al vroeg te wisselen. Daar maakten de gastheren gretig gebruik van. Vrijwel iedereen in de slagvolgorde droeg zijn steentje bij aan het offensief, waardoor er na drie innings al dertien punten op het scorebord stonden.

De tegenstander antwoordde met slechts twee punten op het werpen van starter Yannick Brechenmacher en leek al vroeg kansloos voor de overwinning. Met de nadruk op leek, want Ducks viel terug in een oude slechte gewoonte: te nonchalant omgaan met een grote voorsprong, ervan uitgaande dat de buit al binnen is. Aan slag vielen de Boxtelaren namelijk stil terwijl Holy de kans kreeg om weer in de wedstrijd te komen. De climax volgde in de zesde inning, waarin vrijwel alles misging: defensief was de thuisploeg niet scherp en de bezoekers sloegen ook bijna alles hard weg, ze produceerden zelfs een homerun. Zo knokten de gasten zich terug van een 13-5 achterstand naar een 13-14 voorsprong in één inning.

Even leek Ducks die klap niet meer te boven te komen, maar net op tijd werd de stand in de achtste inning gelijk getrokken en in het laatste deel van de wedstrijd sloeg Jan van der Wielen het winnende punt binnen. Dat betekende meteen einde van de partij door een zogenaamde walk-off. Uitslag: 17-16.

ZOMERSTOP

De honk- en softballers beginnen aan hun zomerstop als de scholen hun leerjaar afronden, na de eerste of tweede week van juli. Aan het begin van het nieuwe schooljaar start het tweede deel van de competitie. Begin oktober eindigt die. Daarmee vormen honk- en softbal echte zomersporten.