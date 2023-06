Kas Beekmans in actie op het circuit van Most in Tsjechië.

Motorracer Beekmans maakt te weinig meters op nieuw circuit

52 minuten geleden

Kas Beekmans en Team Apreco reden dit weekend hun derde wedstrijd om het Duitse IDM-kampioenschap. Ditmaal was het Autodrom Most in Tsjechië de plaats van bestemming. Het was een lastige wedstrijd voor de coureur uit Boxtel.

Vooral het gebrek aan de nodige meters in de voorbereiding op de twee manches maakte het voor Beekmans moeilijk om een goed resultaat te halen. Het was voor hem een nieuw circuit, maar bij de vrije trainingen ondervond de coureur motorproblemen. Ook tijdens de kwalificatie kwam Beekmans slechts een keer in actie vanwege een te net wegdek. Hij mistte hierdoor nuttige rijtijd. Uiteindelijk klokte de jonge Boxtelaar een zeventiende tijd voor de wedstrijden later in het weekend.

VASTBIJTEN

Tijdens de eerste manche op zaterdagnamiddag viel Beekmans in de slotfase en passeerde hij uiteindelijk als 26e de finishlijn. Zondag deed hij het wat beter. De Yamaha-rijder beet zich vast in een groepje coureurs en kwam als vijftiende over de meet. Zodoende kreeg het moeilijke weekend in Tsjechië voor Beekmans alsnog een redelijk resultaat.