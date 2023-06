Padellers Merletten doen stapje terug

40 minuten geleden

Het eerste padelteam van LTV De Merletten heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen in de eredivisie. Op zaterdag was Peakz Padel Utrecht met 4-0 te sterk. Ook op zondag wisten de Boxtelaren geen punten te behalen tegen Shot 1 uit Zeist.

Degradatie naar de hoofdklasse is door deze nederlagen onafwendbaar. Captain Bas Kuijten was realistisch in zijn analyse: ,,We hebben gestreden voor elke meter, maar het niveauverschil was dit weekend helaas te groot.” Toch leverde de krachtmetingen met spelers uit de top-20 van Nederland enkele vermakelijke wedstrijden op. Ondanks veel lange rally’s en soms spectaculaire punten bleef De Merletten echter op beide dagen zonder setwinst.

Na een eerdere nederlaag tegen De Padellers-Amstelpark en gelijkspel tegen Shot 2 is er geen uitzicht meer op handhaving in de eredivisie. Zaterdag 24 juni spelen de Boxtelaren hun laatste wedstrijd van deze competitie in Santpoort-Noord tegen Groeneveen.