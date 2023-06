Padelteam Merletten: nederlaag en gelijkspel

1 uur geleden

Onder tropische omstandigheden speelde het eerste padelteam van tennisvereniging De Merletten zaterdag en zondag zijn allereerste competitiewedstrijden in de eredivisie. De Boxtelse sporters startten zaterdag thuis met een nederlaag tegen De Padellers uit Amsterdam en speelden zondag in Zeist gelijk tegen Shot 2.

Ondanks de 4-0 nederlaag verkochten de mannen van De Merletten, Bas Kuijten, Lex Enklaar, Pascal de Jager, Pepijn van Hal, Rob van Thiel, Jeroen van Beers en Jaap Smits?, hun huid duur tijdens de eerste speeldag in sportpark Molenwijk. Met veel lange en soms spectaculaire rally’s waren beide teams - anders dan de eindstand doet vermoeden - aan elkaar gewaagd.

In elke wedstrijd bleken de Amsterdammers echter op de beslissende punten te sterk. Zo verloren de duo’s Van Thiel/Van Beers en De Jager/Smits hun eerste set in een spannende tiebreak. Enklaar en Van Hal waren het dichtst bij een overwinning, maar dolven uiteindelijk in drie sets het onderspit.

Ook op de tweede speeldag tegen Shot 2 kwam De Merletten goed voor de dag, wat resulteerde in twee verdiende punten. Van Hal en Van Thiel traden tweemaal samen aan en wisten beide wedstrijden na setverlies in winst om te zetten. Ook Smits en Enklaar hadden zicht op de overwinning, maar verloren nipt na drie spannende sets.

TWEEMAAL THUIS

Komend weekend staan er twee thuiswedstrijden op het programma voor de Boxtelse padellers. Zaterdag 17 juni komt Peakz Padel - Rekre Sport - met de nummers 1 tot en met 4 van Nederland in de gelederen - op bezoek. Op zondag 18 juni ontvangt De Merletten het sterke eerste team van Shot uit Zeist. Op beide dagen starten de wedstrijden om 14.30 uur in sportpark Molenwijk. Op zaterdag 24 juni staat de laatste wedstrijd voor De Merletten op het programma: uit in Santpoort-Noord tegen Groenenveen.

LANDSTITEL

De twee hoogstgeplaatste teams op de ranglijst spelen op zondag 2 juli om de landstitel. De twee laagst geklasseerde teams degraderen naar de hoofdklasse. De stand en uitslagen in de eredivisie padel zijn te vinden op de website www.ltvdemerletten.nl.