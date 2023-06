Atleten springen, sprinten en spetteren bij Marvel

1 uur geleden

Pupillen van verschillende atletiekverenigingen uit de regio waren zaterdag te gast bij Marvel in Boxtel. Zo’n 200 kinderen deden mee aan de regionale jeugdwedstrijd Athletics Champs. De stralende zomerzon deerde hen niet, ze sprongen en sprintten vol overgave. En spetterden met water.

Menig pupil van Marvel wist een persoonlijk record te verbeteren op een onderdeel. Ties Jaspers legde bijvoorbeeld de veertig meter sprint in zeven seconden af. Bram Verkooijen had slechts 7,6 seconden nodig voor de veertig meter horden en Samuel van der Geer deed 10,5 seconden over de zestig meter horden. Xenia Kuijpers slingerde de fietsband 11,5 meter ver en Finn Lamers gooide bij het onderdeel vortex het verst van alle pupillen, 36 meter. Nog even en het meetlint is niet meer lang genoeg.

Midas Kortbeek van atletiekvereniging De Keien sprong het hoogst bij het hurkhoogspringen. Hij kwam tot 1.05 meter, een geweldige prestatie. Dat belooft wat voor het hoogspringen later.

De A-pupillen hadden de volgende onderdelen op het programma staan: teamestafette, hoogspringen, kogelstoten, zestig meter horden, polsstok hoogspringen, vortexwerpen en zes minuten meters maken. De B/C- en minipupillen hielden zich bezig met: teamestafette, hurkhoogspringen, veertig meter sprint, fietsbandslingeren, veertig meter horden, vortex werpen en vier minuten meters maken.

Bij het meters maken stond op twee plekken een sproeier op de baan. Daar konden de jonge atleten afkoelen. Marvel heeft voor deze wedstijd dankbaar gebruik gemaakt van het naastgelegen rugbyveld van Ducks, omdat het eigen middenveld eruit ligt. Er wordt een beregeningsinstallatie voor onder de grasmat aangebracht, omdat het de laatste jaren niet meer lukte om gras te laten groeien. Engerlingen vraten de wortels op. In september wil Marvel clubkampioenschappen houden op een nieuwe baan.

Wie kennis wil maken met atletiek is op woensdag om 18.00 uur of zaterdag om 10.00 uur welkom om mee te trainen met de pupillen.