Defence Center-coach Jolijn pakt prompt de eerste prijs

49 minuten geleden

Het hele weekend stonden leden van Defence Center Boxtel (DCB) in de ring tijdens NSS Combats in Oss. Zaterdag werd er geknokt voor goud en de allerjongsten konden zondag deelnemen aan een demowedstrijd.

Het werd een pittige competitie vanwege de hitte: voordat de wedstrijd begon, baadde iedereen al in het zweet. Of de leerlingen van DCB liever niet in het zonnetje lagen bij het zwembad? ‘Nee, we willen deze wedstrijd doen”, luidde hun gezamenlijke antwoord. ‘We krijgen hier een kick van!’

HOOFD KOEL HOUDEN

Dus werd onder bezielende leiding van coach Nabil Loubann voor het goud gestreden. Zijn pupillen lieten zien dat ze onder moeilijke omstandigheden en hoge temperaturen het hoofd toch koel konden houden. Dat bleek ook uit de resultaten: hoewel een beperkt aantal DCB-leden deelnam aan het toernooi in Oss, sleepte iedereen eremetaal in de wacht.

Onder de prijswinnaars bevond zich ook Jolijn van Eisden, coach bij het damesfit en zwarte bandhouder in taekwondo. Ze gaf trainer Nabil te kennen een poging te willen wagen in de ring en stond daarna prompt op de hoogste trede van het podium.

Uitslagen

Goud: Halil Saygin en Jolijn van Eisden. Zilver: Aaliyah Zahraoui en Lola Groeneveld.

Meer informatie over de sportschool via www.defencecenterboxtel.nl.