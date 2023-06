Dubbele zege Kas Beekmans op Nürburgring

1 uur geleden

De Boxtelse motorracer Kas Beekmans won zondag tweemaal op de Nürburgring in de Duitse Eifel. Na drie wedstrijden om Yamaha R3 bLU cRU Cup gaat Beekmans aan kop in het klassement.

Tijdens de kwalificaties plaatste Beekmans zich zaterdag als tweede. Een dag later dicteerde hij met twee andere coureurs beide wedstrijden. Dankzij vijf eerste plaatsen en een tweede voert hij de ranglijst aan. Die positie biedt hem vertrouwen voor de volgende IDM-wedstrijd, die over twee weken plaats vindt op het Autodrom Most in Tsjechië.