Vierdaagse beleeft feestelijke apotheose

10 minuten geleden

Honderden leerlingen van de basisscholen uit Boxtel en Lennisheuvel trokken vorige week hun wandelschoenen aan. In totaal namen zo’n zeventienhonderd mensen deel aan de jaarlijkse avondvierdaagse. De Sint-Petrusschool schreef de meeste leerlingen in en won de wisselbokaal. De Angelaschool werd tweede.

Rugzakken gevuld met flessen water, snoepjes, gesneden komkommer én met een beetje geluk een draadloze luidspreker. Goed voorbereid begonnen de wandelaars dinsdag aan de 51e editie van de avondvierdaagse. Met routes door Boxtel-Oost en In Goede Aarde, Selissen, Lennisheuvel én Breukelen werden vele kilometers door Boxtel afgelegd. En ondanks de warmte ging dit de meesten goed af. De deelnemers konden kiezen uit routes van vijf of tien kilometer.

Tjeu van Heeswijk (9) loopt met een aantal medeleerlingen van de Molenwijkschool vier routes van tien kilometer. ,,Het gaat heel goed”, vertelt hij halverwege de laatste route op vrijdag. ,,Gisteren liepen we door Lennisheuvel en dat vond ik de vermoeiendste dag. De route was langer en we wandelden veel door zand. Dit was voor mij en de anderen zwaar”, weet Tjeu, die vorig jaar ook al de tien kilometer liep. ,,Maar ik doe graag mee. Ik vind het gezellig met mijn vrienden, zie nieuwe plekken van Boxtel én ik heb altijd een luidspreker bij me met muziek. Daardoor loop is sneller.”

MEDAILLE

Robbyn Kluss (11) van basisschool De Vorsenpoel heeft wat meer moeite met wandelen. ,,Dat komt doordat ik op mijn knie gevallen ben. Maar papa zegt dat ik er niet meer over mag zeuren’”, vertelt ze schouderophalend. Met de pijn lijkt het dan ook mee te vallen, want Robbyn loopt al vier dagen lang tien kilometer. ,,Ik doe elk jaar mee en heb me goed voorbereid. Ik heb een rugzak geleend van oma en daar zitten drinken, snoepjes en zakdoekjes in. De laatste dag vind ik het leukst. Dan klappen allemaal mensen aan het einde voor je en krijg je een medaille.”

Naast een medaille werden de wandelaars verrast met livemuziek van Boxtel’s Harmonie en de Gildenbondsharmonie.

VOLGEHOUDEN!

De achtjarige Norah van Achter (8) is trots op haar prestatie. Zij heeft de avondvierdaagse volbracht. De leerling van de Angelaschool liep vier keer vijf kilometer. ,,Ik heb het volgehouden”, glundert ze. ,,Ik ben wel een keer gevallen, maar ik heb er geen last van tijdens het wandelen. Het prikt alleen als ik in bad zit. En verder vind ik het gewoon heel gezellig. Vooral omdat mijn vriendinnen Fenna en Nina ook meelopen.”

Ook Fréderique Vergeer (9) van de Sint-Theresiaschool loopt met een vriendin. ,,Ze heet Evi en we hebben alle dagen samen gelopen. Hoe het gegaan is? Heel goed, maar het is wel warm vandaag. Maar vooral ook heel gezellig.”

WISSELTROFEE

Het evenement werd georganiseerd door wandelgroep De Keistampers onder auspiciën van seniorenvereniging KBO. Die had vrijdagavond ook een feestelijke finale met een deejay in petto op de Markt. Namens de organisatoren maakten locoburgemeester Mariëlle van Alphen en sportwethouder Hans Heesen bekend welke school de wisseltrofee won. Dat bleek dus de Sint-Petrusschool.