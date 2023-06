Padelteam van Merletten klaar voor eredivisie

Met de laatste wedstrijden van de tenniscompetitie nog voor de boeg, gaat de zomercompetitie padel bijna van start. En dat is voor LTV De Merletten bijzonder, want vanaf 10 juni speelt het eerste herenteam in de eredivisie. Het speelschema is inmiddels bekend.

De eredivisie-wedstrijden worden komende drie weekeinden gespeeld. Begin juli vinden de play-offs om de landstitel plaats. Voor de Boxtelse mannen wordt het een mooie uitdaging, want in deze competitie zijn de allerbeste padelspelers van Nederland en zelfs Duitsland actief.

Belangstellenden worden opgeroepen vooral te komen kijken bij de (thuis)wedstrijden om de padelmannen aan te moedigen. Het Merletten-team bestaat uit Bas Kuijten, Jeroen van Beers, Pepijn van Hal, Pascal de Jager, Rob van Thiel, Lex Enklaar en nieuwkomer Jaap Smits. Er wordt een sponsorbijdrage geleverd door Bosch Wijnkopers, iTennis en Sport 2000 Brabant Sports.

Programma (ovb)

Zaterdag 10 juni

Merletten - Padellers A’dam 14.30

Zondag 11 juni

Shot 2 Zeist - Merletten 13.00

Zaterdag 17 juni

Merletten - Peakz Utrecht 14.00

Zondag 18 juni

Merletten - Shot 1 Zeist 14.00

Zaterdag 24 juni

Groeneveen Santpoort-N - Merletten 12.00