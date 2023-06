Titel én promotie: jeugdteams van LTV Munsel vieren feest

44 minuten geleden

Tennisvereniging LTV Munsel is trots op haar jeugdspelers. Zondag werd het kampioenschap voor spelers tussen 7 en 10 jaar (team Oranje) binnengehaald. En de junioren maakten gehakt van Berlicum waardoor die ploeg promoveert.

De tennisbaan werd omringd door ouders, opa’s en oma’s voor de laatste competitieronde van team Oranje, opvallend genoeg in het groen gestoken. De formatie had een goede kans op de titel, maar kwam daarvoor nog één puntje te kort. Dus moest er minstens een van de rondes worden gewonnen.

Aan alle onzekerheid werd al vlot een einde gemaakt: na de tweede omloop was het al gedaan en het kampioenschap een feit. De volgende partijen deden er niet meer toe, maar er werden toch enkele fraaie zeges binnengehaald. De traktatie achteraf was welverdiend, tegenstanders Bergenshuizen (8 punten), Wolfsbosch (21 punten) en Berlicum (57 punten) eindigden op gepaste afstand van LTV Munsel: de jeugdspelers haalden liefst 83 punten binnen.

FLINK UITHALEN

De inhaalwedstrijd van de junioren in en tegen Berlicum was niet om des keizers baard. Oirschot was al kampioen, maar de Boxtelaren konden nog wel promoveren naar een hogere klasse in de komende najaarscompetitie.

De tennissers maakten het helemaal waar en haalden flink uit aan de oostzijde van de Zuid-Willemsvaart. Berlicum had geen kans: het werd 0-6.