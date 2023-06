ODC redt het niet en degradeert

1 uur geleden

ODC is er niet in geslaagd om de eerste van drie horden te nemen in de nacompetitie om klassebehoud. Op het eigen sportpark Molenwijk gingen de tricolores na verlenging met 2 - 3 onderuit tegen Jong Brabant. En dat betekent dat ODC volgend jaar uitkomt in de vierde klasse.

Het zou voor ODC geen gemakkelijke opgave te worden om degradatie naar de vierde klasse te ontlopen. Door de versterkte degradatieregeling van de KNVB moest de ploeg maar liefst drie knock-out duels doorkomen om derdeklasser te blijven. Het ging voor de Boxtelaren al in de eerste wedstrijd mis tegen vierdeklasser Jong Brabant uit Berkel-Enschot. De gasten kwamen na drie minuten op voorsprong. De ODC-defensie was niet scherp genoeg waardoor Thijs Maas de 0 - 1 kon laten aantekenen. De tricolores kwamen echter snel langszij via Lennart Sannen die na een voorbereidende actie van Just van Wijk voor 1 - 1 zorgde. Het was goed te zien dat er voor de ODC-spelers veel spanning op de wedstrijd zat. Er ging veel mis in de onderlinge communicatie waardoor de bal vaak niet lang in de ploeg bleef. De tegenstander uit Berkel-Enschot was fysiek sterk en toonde veel vechtlust. Daar had ODC het moeilijk mee. In de 35e minuut had spits Tom Bastings de 1 - 2 op zijn schoen maar faalde hij in de afwerking. Aan de andere kant kreeg ook Sannen nog een goede kans maar ook hij wist het net niet te vinden.

Vlak na rust kwam ODC op voorsprong. Stijn Pijnenburg zette goed door aan de linkerkant waarna Ayoub Omair voor de 2 - 1 zorgde. De thuisploeg kreeg daarna nog enkele goede mogelijkheden om de score op te voeren maar Matai Seebregts schoot net naast na een mooie Boxtelse aanval en een tweede treffer van Sannen werd geannuleerd wegens buitenspel. In diezelfde fase kwam ODC tot twee keer toe goed weg. Eerst voorkwam Dirk van der Struijk op de doellijn een vrijwel zeker doelpunt en even later tikte doelman Robbie Roelofs met een katachtige reactie een kopbal uit de kruising. De gelijkmaker hing in de lucht en vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd viel die dan ook via Daan Roeffen (2 - 2). In de allerlaatste minuut kreeg captain Sjoerd van Lokven nog de ultieme kans om ODC de overwinning te bezorgen maar zijn inzet ging over en dat betekende twee keer 15 minuten verlengen. In de verlenging liep het uiteindelijk slecht af voor de tricolores. In de 110e minuut gebeurde waar heel Boxtel bang voor was. Voor de zoveelste keer pompte Jong Brabant de bal in de zestien van ODC en dit keer was Bastings wel scherp in de afronding: 2 - 3. De Molenwijkploeg probeerde in de tijd die resteerde nog wel om de gelijkmaker af te dwingen maar dat lukte niet meer.

Door deze nederlaag is ODC gedegradeerd naar de vierde klasse. Dat zal hard aankomen bij de jonge, talentvolle ploeg van trainer Piet Drijvers. Het is nu uithuilen en volgend seizoen opnieuw beginnen.