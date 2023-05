RKSV Boxtel geeft WEC in Wijbosch niets cadeau

37 minuten geleden

Van de laatste wedstrijd van dit seizoen hing voor RKSV Boxtel niets meer af. Behalve dan het waardig afsluiten van de competitie. Zondag ging de ploeg op bezoek bij WEC in Wijbosch. Dat elftal had nog wel belangen, namelijk een periodetitel. Maar de Boxtelaren gaven geen cadeautjes weg.

De thuisploeg domineerde de wedstrijd aanvankelijk. De gasten bleven defensief echter stevig overeind en kwamen na een kwartier zelfs op voorsprong. Sven van Heesch opende de score met een volley na een voorzet van Lars Timmers. Via de binnenkant van de paal belandde de bal in de touwen.

De gastheren moesten aan de bak en zetten druk. Ze kregen vier hoekschoppen in korte tijd, maar maakten geen doelpunten. Bij Boxtel viel Valentijn Waals geblesseerd uit, Luis verving hem.

Na de rust gingen de Wijbosschenaren verder met waar ze voor de thee al mee bezig waren: naar voren voetballen met de nodige pressie. Waar ze kansen kregen, hielpen ze die echter veelal zelf om zeep.

RKSV Boxtel onderging wat omzettingen. Rick van Hamond en Timmers maakten plaats voor Jelle Breuer en Guus van Raamsdonk. Lars van Hamond verving David Iwuchukwu.

HANDSBAL

Dat verse bloed kon de gelijkmaker niet voorkomen. Scheidsrechter Yilmaz floot na zo’n 65 minuten spelen voor een vermeende handsbal in het strafschopgebied. Die beslissing bracht tumult teweeg, waarop gele kaarten werden uitgedeeld. De arbiter bleef bij zijn standpunt en de bal ging op de stip. WEC benutte de strafschop en begon weer in een goede afloop te geloven. De ploeg kwam even later zelfs voor te staan en meende de winst al binnen te hebben.

Daar dacht RKSV Boxtel echter anders over. De wedstrijd werd wat feller en uit een vrije trap trokken de gasten vlak voor tijd de stand gelijk. Een paar meter over de middellijn zette Jari Klijmij zich achter de bal en trapte die naar de tweede paal. De kopsterke Mitchell Vogels verlengde richting Haike van Heesch die, eveneens koppend, de bal langs de goalie van WEC kreeg. Een 2-2 gelijkspel betekende het eind van het seizoen voor RKSV Boxtel.