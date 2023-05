Pip is het honderdste lid van Judo Club Liempde

Het was meer dan 25 jaar geleden dat Judo Club Liempde honderd leden had. Maar sinds de zevenjarige Pip van Vessem uit Liempde zich bij de vereniging aansloot, is het magische ledental weer bereikt. De club zette het meisje woensdag 17 mei in het zonnetje, tijdens een speciale clinic.

Niemand minder dan topjudoka Joanne van Lieshout (20) gaf in sporthal Pius X een training, bijgestaan door Team NL-lid Lieke Derks. Van Lieshout won onlangs een bronzen medaille op wereldkampioenschap voor senioren in Qatar. Bovendien is ze tweevoudig wereldkampioen bij de junioren en riep sportkoepel NOC*NSF haar in 2022 uit tot talent van het jaar.

Van Lieshout won haar eerste judomedaille in Liempde. Als vijfjarig meisje deed ze er mee aan het beginnerstoernooi. Ze had haar plak van toen meegenomen en ook die van het laatste WK.

Aan de clinics namen leden van clubs uit Liempde, Sint-Oedenrode, Mierlo en Berlicum mee. Er kwamen twee leeftijdsgroepen aan bod: kinderen tot en met negen jaar en sporters van tien jaar en ouder. Die laatste categorie maakte kennis met Van Lieshouts specialiteit: de armklem. De jongste kinderen mogen deze techniek nog niet uitvoeren.

KWALITEITSKEURMERK

De oudere jeugd en senioren waren enthousiast over de armklem die Van Lieshout maar liefst drie ipponzeges opleverde tijdens het WK. Judo Club Liempde kreeg van de landelijke bond de kans deze training te organiseren omdat ze een kwaliteitskeurmerk heeft. De judobond verstrekt die waarborgen.

Tijdens de bijzondere training werd Pip van Vessem in het zonnetje gezet. In een tijd waarin veel sportverenigingen kampen met een teruglopend ledental is het bijzonder dat de Liempdse club het honderdste lid mocht verwelkomen. Overigens komt 40 procent van die sporters van buiten het dorp. En er is een groep vrouwen en meisjes bij de vereniging die zelfverdedigingstechnieken, judo en valpreventie combineert.