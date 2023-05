Defence Center Boxtel wint veel goud in Oss

1 uur geleden

Bij de clubontmoeting die Maruti Martial Arts uit Oss op Hemelvaartsdag organiseerde, zijn veel medailles naar Boxtel gegaan. De leden van Defence Center Boxtel (DCB) behaalden maar liefst zeventien keer goud.

Coaches Atmane Qoubbane en Nabil Loubann wisten veel leden enthousiast te krijgen voor dit spar-toernooi. In totaal namen de Boxtelaren 24 prijzen mee naar huis. Omdat de groep zo groot was, schakelden zij wat extra hulp in. Dharsika Seevarajah, Ahmed Qoubbane en Jolijn van Eisden reisden mee naar Oss als scheidsrechter en Miranda Groeneveld en Corné Beekmans waren erbij als begeleiding voor de leerlingen van DCB.

WINNAARS

Het werd een wedstrijd om nooit te vergeten voor de deelnemers, trainers, begeleiders en de ouders op de bank. Volgens de coaches leek het alsof de leden deze dag boven zichzelf uitstegen. Zij spraken zelfs van een ‘gouden regen’.

In de categorie tuls was er goud voor Lena Andrzejewski, Eshaal Ali Abbas, Izzah Ali Abbas en Vienna Verhoof. Het zilver ging naar Noa Gracia Beyers. Bij het sparren was de prijzenpot het grootst. Daar behaalden Kacper Andrzejewski, Inaya Raja, Enrico Frederico Benjamin Mazza, Corné Beekmans, Lena Andrzejewski, Dion Seevarajah, Jinthe Poot, Fiene Bergmans, Burhan Iftikhar, Lola Groeneveld, Aaliyah Zahraoui, Alan Dabrowicz en Jonah Groeneveld de eerste plaats. Zilver was er voor Lorenzo van Riel, Xawery Smusz, Vienna Verhoof en Mirhan Shouket. De bronzen plakken gingen naar Jaylano van Wassenaar, Rehan Ahmed Khan.

De prijzenkast van Defence Center Boxtel heeft na Hemelvaartsdag dus een flinke uitbreiding gekregen.