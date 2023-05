Nacompetitie dreigt voor ODC na late tegengoals

16 minuten geleden

Het zag er lange tijd goed uit voor ODC. In Haarsteeg stonden de tricolores zondag tot de 85e minuut met 0-1 voor door een treffer van Ayoub Omair. In de slotfase ging het echter toch nog mis en schoot de thuisploeg tot twee keer toe raak. Door de nederlaag is ODC afgezakt naar plek tien en dreigt de nacompetitie.

Winnen, luidde nadrukkelijk de opdracht. In Haarsteeg en daarna de slotwedstrijd van de competitie ook. Alleen dan zou ODC zeker de nacompetitie ontlopen. De Boxtelaren hebben de zaken nu niet meer in eigen hand.

De mannen van trainer Piet Drijvers openden voortvarend. In de tweede minuut werd een vrije trap van Ayoub Omair door Dirk van der Struijk met het hoofd scherp voor het doel gebracht maar er was geen teamgenoot meegelopen om de bal binnen te schieten. Vlak voor rust kwam ODC alsnog aan de leiding toen Lennart Sannen goed bij de les was. Hij ontfutselde een verdediger van Haarsteeg de bal en zette Omair vrij voor het doel. De jonge aanvaller rondde vervolgens knap af: 0 - 1.

Na rust werd het spel van het Boxtelse team er niet beter op. De ploeg liet de thuisploeg komen. In de 58e minuut leidde dat tot een kans voor Dave Treuren maar die had het vizier niet op scherp staan. ODC kwam er sporadisch uit en kreeg wat kleine mogelijkheden via Tijn Trommelen en invaller Anir Mairouche. Tien minuten voor tijd leek Haarsteeg op 1-1 te komen. Met een fantastische redding wist keeper Robbie Roelofs echter te voorkomen dat Rick van Mil de gelijkmaker binnenschoot. Het bleek uitstel van executie want in de 85e minuut ging de bal op de stip na een overtreding in het ODC-strafschopgebied. Koen Sleutjes kende geen genade en bracht Haarsteeg naast de bezoekers. In het restant van de wedstrijd was te zien dat allebei de ploegen vol voor de drie punten gingen. De sterk ingevallen Jop Broeren zorgde namens de tricolores een aantal keren voor doelgevaar, maar zonder resultaat.

IN BLESSURETIJD

Het was daarom extra zuur dat er diep in de blessuretijd nog een doelpunt aan de andere kant viel. Dit keer had Treuren het vizier wel op scherp staan en zette de 2 - 1 eindstand op het scorebord. Door deze nederlaag zal het voor ODC erg moeilijk worden om de nacompetitie te ontlopen. Alleen als het elftal op de laatste speeldag zelf wint en zowel SCG ‘18 als BVV wint niet, klimt het naar de veilige achtste plaats op de ranglijst. Deze laatste speelronde wordt afgewerkt op tweede pinksterdag, maandag 29 mei. ODC speelt dan om 14.30 uur in Den Bosch tegen DBN ‘22.