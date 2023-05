Jongens onder tien van ODC is kampioen

50 minuten geleden

Het jeugdteam JO10-1 van voetbalclub ODC is zaterdag thuis kampioen geworden. Speler Sven van Abeelen vond de wedstrijd tegen OVC ‘26 uit Tilburg en het feest achteraf een hele belevenis.

Sven: ,,We wonnen met 10-2. Ik maakte zelf de 7-1 met een afstandsschot. Zelfs onze keeper Lau scoorde.” Het leukste van alles vond hij de zilveren schaal en de ODC-sjaals. Het rondje op de platte kar door Boxtel was ook heel gaaf volgens de jonge voetballer. ,,We maakten twee stops onderweg, bij het IJscafé en bij D’n Buff. Daarna gingen we friet eten in sportpark Wagenaars. Het was een topdag.”