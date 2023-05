Kas Beekmans in actie op de Sachsenring in het Duitse Hohenstein-Ernstthal.

Goede snelheid en pech voor Boxtelse motorrijder Kas Beekmans

43 minuten geleden

De Boxtelse motorrijder Kas Beekmans reed op de Sachsenring in het Duitse Hohenstein-Ernstthal even mee in de top, maar pech achtervolgde hem. Hij nam dit weekend deel aan de openingsronde van het IDM-Supersport 300-evenement.

Voor de jonge Boxtelaar was het een weekend met mooie momenten en tegenslag. Dat begon vrijdag al op het Duitse circuit, tijdens een tweetal vrije trainingen. Een van zijn collega-coureurs kwam in deze oefenrondjes ten val en sleurde Beekmans mee. Daardoor mistte hij nuttige rijtijd. Iets wat hij in de tweede training enigszins goed kon maken door flink wat ronden te rijden met zijn Yamaha motor. ,,Ik was blij dat mijn team de motor op tijd klaar kreeg voor de tweede oefenronde. Dat gaf me toch nog een goed gevoel na een ongelukkige val”, aldus de jonge coureur.

Een dag later was het tijd voor de kwalificatie. Daar eindigde Beekmans op een dertiende plaats. Dat was dan ook zijn startpositie voor de eerste van twee wedstrijden.

TOPPOSITIES

De Boxtelaar begon direct goed aan de race en meldde zich tussen de rijders voorin het veld. Daar streed hij een tijdlang mee om de topposities, maar in de slotfase kwam daar toch een einde aan. Een van de coureurs viel en Beekmans kon niet meer op tijd uitwijken. Een stevige crash volgde. Beekmans bleef ongedeerd, maar lag hierdoor wel uit de wedstrijd.

Zondag werd de tweede manche verreden en daar had de Boxtelse motorracer meer geluk. De start was weliswaar matig vanwege een nieuwe koppeling, maar hij raakte wel verwikkeld in een mooie strijd in het midden van het rijdersveld. Beekmans kwam uiteindelijk als negende over de finish en scoorde daarmee toch nog wat punten voor het kampioenschap.

,,Ik ben weliswaar een paar keer gecrasht, maar dat was buiten mijn schuld. Desondanks hebben we laten zien dat we met de toprijders kunnen vechten en dat geeft een goed gevoel”, aldus Beekmans na afloop op de Duitse Sachsenring.

VERVOLG

De volgende wedstrijd vindt over twee weken plaats, op zaterdag 27 en zondag 28 mei. Dan rijdt hij de Yamaha R3 bLU cRU Cup op het Belgische circuit van Mettet. Daarna gaat van vrijdag 2 tot en met zondag 4 juni het IDM-kampioenschap wederom in Duitsland verder met de tweede ronde in de Motorsport Arena Oschersleben. Daar kan Beekmans een vervolg geven aan het goede gevoel dat hij dit weekend heeft overgehouden.