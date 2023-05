Rugbyers Ducks ontlopen nacompetitie na winst op Wasp

22 minuten geleden

Om de nacompetitie voor degradatie te ontlopen moesten de rugbyers van Ducks/Oysters zondag winnen tegen hekkensluiter Wasp uit Nijmegen. Het Boxtelse en Oisterwijkse combinatieteam deed wat het moest doen en versloeg hun tegenstanders met 48-24.

Met een voltallige selectie kwam de thuisploeg sterk uit de startblokken. De bezoekers werden direct onder druk gezet en de eerste try liet niet lang op zich wachten. Winger Wouter Puts stopt na dit seizoen bij Ducks/Oysters, maar zorgde nu nog wel voor de openingsscore. Zijn specialiteit, het benutten van conversies vanuit een moeilijke hoek, lukte deze keer niet: 5-0.

Na een kwartier bracht de actieve Pim van Esch de stand op 10-0. Maar Wasp gaf zich niet zo maar gewonnen en scoorde via een counter de 10-7. De Nijmegenaren maakten er een echte wedstrijd van, ondanks dat er voor hen niets meer te winnen viel.

STERKE FASE

De Boxtelaren zetten Wasp vervolgens onder druk via een scrum. De bal werd weg getrapt. De attente Florian Veuger ving het leer en lanceerde Van Esch, die weer tot scoren kwam. De thuisploeg kende een sterke fase, mede doordat Mauro Saccomani en Liam Carroll zich telkens aanvallend inschakelden. De gastheren liepen verder uit nadat Stijn van de Loo vanuit een scrum-situatie door de verdediging brak en even later via een goede lijnaanval van Floris Wijdenes.

Man of the match Glen van Campen zorgde voor een van de mooiste punten. Hij gaf vanaf de zijkant een schitterende pass naar binnen op Van Esch die zo zijn derde try aantekende.

ONDER DRUK

Vlak voor rust deed Wasp nog wat terug. De ploeg dwong een aantal penalty’s af bracht de score 36-12. Deze stand leek halverwege het duel genoeg te zijn om een voorschot te nemen op de eindoverwinning. Maar de mannen uit Nijmegen dachten daar anders over. Zij zetten Ducks/Oysters onder druk, dwongen fouten af en tackels werden gemist. Hierdoor kwam Wasp in korte tijd nog terug tot 36-24.

Toen ook nog een speler van de thuisploeg tien minuten tijdstraf kreeg, was het alle hens aan dek. Ducks rechtte de rug en vergrootte de marge weer door een score van Max van der Vleuten. De eindstand werd 48-24 omdat Harrie van de Sande de bal goed door gaf aan Julius Doms, die vervolgens tot scoren kwam.

Ducks/Oysters is door de winst verzekerd van weer een jaar rugby in de derde klasse.

DUBLIN

In het Hemelvaartsweekend gaat de club op tour in de Ierse hoofdstad Dublin. Daar spelen de heren een wedstrijd tegen een lokale club en bezoeken zij de finale van de Europese competitie. De spelers hebben het hele jaar door activiteiten ondernomen om geld in te zamelen en zo te zorgen dat iedereen deze seizoenafsluiter mee kan maken.

p Met de bal onder de arm stoomt Pim van Esch van Ducks/Oysters op volle kracht door. Foto: Hans Verberk.