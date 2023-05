‘Mister Olympia worden, dat is mijn grote droom’

Ryan Verbeek voert een pose uit op het podium van theater De Lievekamp in Oss. Hij deed aan zijn eerste wedstrijd mee en won ook nog eens.

Arnold Schwarzenegger won meermalen de allerhoogste titel in het bodybuilden, Ryan hoopt ook ooit tot Mister Olympia te worden gekroond. Dat is zijn grote droom. Om die te verwezenlijken is een ijzeren discipline nodig en een enorm doorzettingsver..