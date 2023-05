MEP hockeyt onbevangen naar einde van het seizoen

Voor de mannen en vrouwen van MEP is de competitie eigenlijk al voorbij. Beide teams weten dat er niets meer van afhangt en kunnen onbevangen het seizoen afmaken. De vrouwen klopten in Boxtel met 3-2 HCAS uit Asten en de mannen wonnen in Geldrop met 3-4.

Onder prachtige weersomstandigheden legden de vrouwen van MEP zondag HCAS in de eerste helft hun wil op, maar zonder te scoren. De wedstrijd kwam pas echt op gang in de tweede helft. Het overwicht leidde tot veel corners. Een daarvan werd door Aniek de Bekker omgezet in een openingstreffer. Daarna was de ban gebroken; in dezelfde minuut verdubbelde Eva Numan de voorsprong.

Toen Tessa van der Vleuten met de 3-0 de wedstrijd in het slot gooide, lieten de Boxtelse dames duidelijk de teugels vieren. HCAS nam het initiatief over en drong de thuisploeg terug op de eigen speelhelft. De gasten uit Asten kwamen zelfs nog terug tot 3-2. In de slotfase hield MEP stand en werd er niet meer gescoord. Coach Rein Scheenstra was, behalve over het laatste kwartier, tevreden over de wedstrijd. Door deze zege klimt zijn ploeg naar de derde plaats. En hoewel de Boxtelse formatie niet meer meedoet om de prijzen, zal er komende zondag 21 mei toch met veel belangstelling worden gekeken naar de prestaties van de vrouwen. MEP speelt dan uit tegen Zwart Wit dat kampioen kan worden. Of steekt het Boxtelse team daar een stokje voor? De afslag in Breda is om 12.45 uur.

Doelpuntenmachine

Ook in Geldrop draaide zondag de doelpuntenmachine van MEP op volle toeren. Viermaal vonden de Boxtelaren het net en het was aan de keeper van Geldrop te danken dat die score niet veel hoger uitviel. De gasten uit Boxtel waren veel en veel sterker, maar de thuisploeg speelde slim de counter uit, vooral via de hoge bal. Julian de Brouwer en Sjoerd Verzijden scoorden voor rust, maar daar stonden twee succesvolle uitvallen van de gastheren tegenover. De teams gingen met een gelijke stand (2-2) de rust in.

In de tweede helft waren de Boxtelaren opnieuw de bovenliggende partij. Uit de vele kansen benutte Lucas van Wel een strafbal en ook Jan Julius Klumper pikte zijn wekelijks goaltje weer mee. In de laatste minuut verkleinde Geldrop de achterstand nog tot 3-4.

Door de zege staat de teller van MEP nu op 96 doelpunten en komt de magische grens van 100 in zicht, een ongekend gemiddelde van meer dan 4,5 goal per wedstrijd. Dat zal dan zondag 21 mei moeten gebeuren in de laatste wedstrijd tegen Berkel-Enschot. Topscoorder Gijs de Wild gaat voor zijn dertigste competitiegoal en zal dolgraag die honderdste op zijn naam willen schrijven. De Boxtelaren moeten zondag tevens hun sportieve plicht vervullen ten opzichte van buurman Hopbel uit Schijndel. De wedstrijd in Boxtel is namelijk bepalend voor wie er degradeert. De afslag in sportpark Molenwijk is zondag om 14.45 uur.