Fier op hoofdklassers van weleer

ODC koestert de herinneringen aan de voetbaljaargang waarin de club uitkwam in de hoofdklasse C, toen na de eredivisie en de eerste divisie het hoogste niveau in Nederland. Jubilarissen Gert Jan Elissen, Jos Karssemakers, Harold van der Velden, Jos van der Velden, Ben Welvaarts, Adi van Wijk en Aimé de Windt namen destijds dertien van de 28 treffers voor hun rekening. Tijdens de huldiging werd duidelijk dat ODC nog altijd fier is op deze generatie.

Presentator Mark van der Steen had een reeks bijzondere details van de gouden generatie verzameld. Zo werd gemeld dat Welvaarts tegen Voerendaal het eerste ODC-doelpunt in de hoofdklasse scoorde en Harold van der Velden tegen EHC de laatste treffer op dat niveau op zijn naam schreef. Elissen sc..