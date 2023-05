G-team ODC ongeslagen kampioen

Het G-team van ODC werd zaterdag ongeslagen kampioen door met 4-7 te winnen van RWB in Waalwijk. De Boxtelse formatie startte met een punt voorsprong op Chaam dat op hetzelfde moment aantrad tegen SVG uit Tilburg.

ODC kwam het veld op met de immer betrouwbare keeper Paul en de veldspelers Jan (ToeterJan), Anniek, Bart, Kimi, David, Lars, Levi, Mike, Pedro, Ries, Timo en Yoran. Zij startten voortvarend en na zes minuten maakte Mike de openingstreffer. Deze pret was van korte duur en even later was de gelijkmaker een feit.

Een beetje bekomen van de schrik nam ODC het heft weer in eigen hand dankzij een wonderschoon doelpunt van Lars. Twee treffers van Ries zorgden ervoor dat het Boxtelse team een riante voorsprong opbouwde. De thuisploeg gaf zich echter nog niet gewonnen en kwam met twee doelpunten terug in de wedstrijd: 3-4. De spanning was daarmee helemaal terug, maar het lukte Lars met zijn tweede doelpunt om net voor rust de marge weer wat te verruimen.

VERZET GEBROKEN

Na de thee breidde ODC haar voorsprong snel uit naar 3-7 via treffers van Levi en Lars. Hierdoor werd het verzet van de sportieve tegenstander gebroken. Op het laatst kon RWB nog eenmaal scoren omdat de Boxtelaren al met hun gedachten bij de viering van het dikverdiende kampioenschap zaten.

De titelverovering werd uiteraard uitbundig gevierd, niet alleen door de spelers, maar ook door hun begeleiders en supporters. Morgen, dinsdag 16 mei doen ze dat nog eens dunnetjes over in kantine De Boemerang. De wekelijkse training werd er voor ‘opgeofferd’.