ODC wint ruim van hekkensluiter Tilburg

De voetballers van ODC deden zondag wat ze moesten doen. Op eigen veld werd het al gedegradeerde FC Tilburg met 6-1 verslagen. Met de rust was het al 5-1. Lennart Sannen (driemaal), Matai Seebregts, Sjoerd van Lokven en Ayoub Omair tekenden voor de Boxtelse treffers.

Na twee weken niet gespeeld te hebben, trof ODC in sportpark Molenwijk hekkensluiter FC Tilburg. Voor de al gedegradeerde Tilburgers stond enkel de eer nog op het spel. Voor ODC stond er nog veel op het spel want om de nacompetitie zeker te ontwijken moet er eigenlijk elke week gewonnen worden. Die boodschap had de ploeg van trainer Piet Drijvers zich goed in de oren geknoopt want al na vier minuten kon de eerste treffer genoteerd worden. Een voorzet vanaf rechts werd door Sannen teruggelegd op Seebregts die de bal vervolgens knap in de kruising schoot.

Drie minuten later was het opnieuw raak. Tijn Trommelen speelde vanaf links Sannen vrij die de bal controleerde en keeper Jarno Ringhs kansloos liet. ODC was heer en meester op het veld en na een knappe individuele actie maakte captain Van Lokven er in de 16e minuut 3-0 van. Daarna kwamen de Tilburgers er wat vaker uit maar echt gevaarlijk werd het niet.

Na een halfuur spelen stond de 4-0 op het scorebord toen Sannen en verre ingooi van Stijn Pijnenburg binnenkopte. Even later gooide Pijnenburg opnieuw ver in en dit keer was het Omair die de bal met het hoofd binnenwerkte. De wedstrijd was natuurlijk al lang gespeeld en onwillekeurig sloop er wat nonchalance in het spel van de Boxtelse ploeg. Dat werd vlak voor rust afgestraft door Nicwell Landbrug die de enige Tilburgse treffer binnen kon koppen.

SCHERPTE VERDWIJNT

Na rust werd het snel 6-1 toen Omair de bal in de zestien van de tegenstander veroverde en Sannen in staat stelde om zijn derde treffer te maken. Het was begrijpelijk dat de scherpte er een beetje van af was in het restant van het tweede bedrijf. Omair en invaller Aerd van Brunschot kregen nog goede kansen om de score verder op te voeren maar gescoord werd bal er uiteindelijk niet meer.

Door deze overwinning is ODC gestegen van de elfde naar de negende plaats op de ranglijst met 28 punten uit 22 wedstrijden. Dat is nog niet genoeg om de nacompetitie voor lijfsbehoud te ontwijken. De onderlinge verschillen zijn erg klein. De komende twee wedstrijden (Haarsteeg uit en DBN’22 uit) zullen er punten gehaald moeten worden om volgend seizoen zeker weer in de derde klasse uit te kunnen komen.

Zondag 21 mei gaat ODC op bezoek bij Haarsteeg dat zesde staat en twee punten meer heeft. De aftrap in om 14.30 uur.