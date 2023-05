Oud-voetballer RKSV Boxtel 6 zoekt teamgenoten

1 uur geleden

Toon de Valk, inwoner van Wijchen, is op zoek naar oud-ploeggenoten met wie hij in de jaren ‘80 in het zesde elftal van RKSV Boxtel voetbalde.

De Valk weet nog wel wat namen van toen op te noemen. De leider destijds was Harry Rooijakkers en spelers onder andere Ad Heijkants, Broer Smits, Ad van Weert en Wout Coppes. De Wijchenaar zou graag contact hebben met een of meer oud-voetballers. Hij is te bereiken via e-mailadres a.valk94@upcmail.nl.