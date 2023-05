Nieuwe vertrekpunt voor Kampinatocht slaat aan

De nieuwe opzet van de jaarlijkse tocht over de Kampina viel in goede aarde bij de circa tweehonderd deelnemers. Dat meldt de wandelcommissie De Keistampers van seniorenvereniging KBO. Deelnemers waren vooral blij met het nieuwe vertrekpunt: B&B D’n Hop op Luissel. In een oogwenk waren ze van hieruit in het natuurgebied.

Voorheen vertrokken wandelaars vanaf het Jacob-Roelandslyceum en moesten ze eerst over bedrijventerrein Ladonk voordat ze daadwerkelijk op de Kampina arriveerden. De routecommissie zorgde voor verrassende tochten van zeven, vijftien, twintig en dertig kilometer. Die voerden door en over plekjes waar veel inwoners uit de regio nooit geweest kwamen. ,,De overvloedige regen dit voorjaar heeft de natuur een geweldige groene kleur gegeven. De reacties waren unaniem positief”, volgens een woordvoerder van de wandelcommissie.

VIERDAAGSETRAINING

Veel deelnemers gebruikten de Kampinatocht als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Op de open vlakte van de Kampina stonden de routepijlen op een houten paaltje om te voorkomen dat mensen de verkeerde afslag zouden nemen. ,,Groot was de verontwaardiging dat de aanduiding omver was getrokken”, meldt de zegsman. ,,Maar het bleek geen vandalisme door de ‘jeugd van tegenwoordig’. Achteraf bleek dat een kudde paarden de paaltjes had omgetrokken.”

Bij terugkeer op het vertrekpunt genoten veel wandelaars nog even na van indrukken op het terrasje van D’n Hop voordat zij moe maar voldaan huiswaarts keerden. ,,Als organisatie mochten we veel complimenten ontvangen voor al onze werkzaamheden. We kijken terug op een geslaagd weekend”, aldus de woordvoerder.