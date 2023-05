Twee spelertjes in actie tijdens een voetbaldag van DVG.

DVG geeft voetbalfeest voor jeugd

1 uur geleden

Voetbalvereniging DVG houdt zaterdag 20 mei vanaf 15.00 uur een feestelijke seizoensafsluiting voor de eigen jeugdleden en kinderen die geen lid zijn van de club. Op het programma staan onder meer een freestyle voetbalshow en een pannaclinic. De middag vindt plaats in het sportpark van DVG, De Roode Bleek.

Het voetbalfestijn vervangt de voormalige middag der kampioenen. Jurge van der Velden namens de organiserende jeugdactiviteitencommissie: ,,Kampioen worden is natuurlijk hartstikke leuk maar het spelplezier staat voor onze spelers toch voorop. Ook de teams die geen kampioen zijn geworden verdienen felicitaties voor hun eigen inzet en die van de leiders en trainers.”

Kinderen die nog niet voetballen en kennis willen maken met de sport, mogen volgende week zaterdag meedoen. Ze moeten zich dan wel aanmelden. Dit kan tot donderdag 18 mei via jacdvgliempde@gmail.com..

PENALTYTOERNOOI

De middag start met voetbalspellen voor de jongste teams, JO7, JO8 en JO9. De oudere pupillen, tot en met JO13, werken gelijktijdig een penaltytoernooi af. Om 16.00 uur starten de freestyle voetbalshow en pannaclinic. Publiek is welkom om van de balkunstenaars te genieten. Na de demonstratie worden in de kantine de kampioensteams gehuldigd. Bovendien reikt DVG awards uit, aan vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de jeugd. Voor een scheidsrechter is er een Gouden fluit, voor een juniorenleider het Junioorke en voor een pupillentrainer het Pupilleke.

Dankzij een bijdrage van de Club van vijftig van DVG kan de jeugdactiviteitencommissie deze dag op touw zetten.