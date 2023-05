Druk is van de ketel bij standaardteams van MEP

1 uur geleden

Nu de spanning van het heilig moeten eraf is, kan er onbevangen worden gehockeyd door de standaardteams van MEP. Zondag was het in sportpark Molenwijk prijsschieten en moesten de Limburgse tegenstanders het ontgelden. De Boxtelse vrouwen versloegen Nova uit Heerlen met 5-0, de mannen stuurden het arme Venlo met maar liefst 9-1 naar huis.

Door het grote overwicht speelde de wedstrijd bij de vrouwen zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander en was het erg druk in de cirkel van Nova. Veel persoonlijke duels in de kleine ruimte zorgden voor het nodige stickgekletter. De strafcorners konden dan ook niet uitblijven en hoewel MEP in de eerste helft maar liefst zes keer mocht aanleggen, werd er slechts één benut, door Floor Schröder.

In de tweede helft was de tegenstand gebroken en door het sterk offensief spel van met name Anne Langewerf ging het wat makkelijker. Het werd ‘flipperkasthockey’ met veel hilarische momenten voor de Limburgse goal waarbij de bal via keepster, lat, paal en weer de keepster er toch niet in ging. Uiteindelijk vonden Tessa van der Vleuten (2x), Chris Thewessen en Lenneke Schellekens toch nog het net en werd de eindstand op een soevereine 5-0 bepaald.

De Boxtelse vrouwen kunnen nu de competitie rustig uitspelen met een keurige vierde plaats in het vooruitzicht. Zondag 14 mei is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen HCAS uit Asten. Afslag in sportpark Molenwijk om 12.45 uur.

HOOSBUI

Het eerste werk zondag was voor de Boxtelse doelman Floris Schellekens en aanvankelijk leek het een open wedstrijd te worden tussen MEP en Venlo. Het spel golfde mooi op en neer, maar toen Jan Julius Klumper na twintig minuten op fraaie wijze de score opende, zakte het bij de bezoekers als een kaartenhuis in elkaar. Gijs de Wild en Thijs van Geel brachten nog voor rust de stand op een comfortabele 3-0.

In de rust brak een hoosbui los boven sportpark Molenwijk en het was maar de vraag of de wedstrijd kon worden uitgespeeld, of dat de Limburgers voor een half uur nog een keer extra naar Boxtel zouden moeten afreizen. Nadat Pluvius na een half uur wachten was uitgeraasd nam MEP het waterballet over en werd het arme Venlo compleet weggespoeld. Bram Schröder was de dirigent op het middenveld en strooide naar hartenlust met passes. Met prachtige combinaties en briljant hockey werd maar liefst zes keer gescoord. Gijs de Wild (3x), Sjoerd Verzijden (2x) en Tim van de Ven brachten de eindstand op 9-1.

TIEN

De roep om tien, tien, tien langs de lijn werd hoorbaar en kansen waren er zeker om de dubbele cijfers op het scorebord te krijgen. De tien bleef achterwege, maar wel was de hoogste score van dit seizoen een feit. De Boxtelse ploeg is veruit het meest scorende team van de eerste klasse en de magische grens van honderd komt in zicht. Met nog twee wedstrijden te gaan en 92 goals op de teller is dat nog een leuke uitdaging. Zondag 14 mei speelt MEP uit in en tegen Geldrop. Afslag om 14.45 uur.