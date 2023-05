Voordelig kort lidmaatschap bij tennisclub Munsel

1 uur geleden

Tennisclub Munsel biedt een compact zomerlidmaatschap aan dat van juni tot en met augustus loopt. Er zijn twee tennisclinics bij inbegrepen.

Het zomerlidmaatschap is met name bedoeld voor mensen van wie hun sport in juli, juli en augustus stilligt. Voetballers, hockeyers en volleyballers bijvoorbeeld. Zij kunnen op deze manier toch in de zomer bezig blijven en hun conditie op peil houden. Wie zo’n kort abonnement afsluit, mag vrij tennissen op de banen aan de Voetboog wanneer het maar uitkomt. De kosten bedragen 45 euro voor senioren en voor junioren, spelers tot en met zeventien jaar, 33 euro. Aanmelden kan via de website www.ltvmunsel.nl.