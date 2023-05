Vecht- en verdedigingsport krijgen podium op Koningsdag

Uit alle macht trappen tegen het stootkussen. Planken doormidden breken. Sparren en leren verdedigen. Voor enkele uurtjes werd op de Markt tijdens Koningsdag volop aan kickbocksen en taekwondo gedaan. Zowel Taekwondoschool Dekker als Defence Center Boxtel gaven workshops en demonstraties.

De weersomstandigheden waren goed, het publiek enthousiast. TS Dekker trad aan met taekwondoka’s Quint van der Heijden, Finn van der Heijden, Bret Termeer, Saja Zanraoui, Kaj van de Meulengraaf, boosabum Tilila Mairouche en master Ad Dekker, tevens sportschoolhouder. Breektesten, sparringswedstrijden en tuls en saju’s: de toeschouwers genoten zichtbaar van de demonstraties.

Defence Center Boxtel betrok ook het publiek erbij. Diverse kinderen mochten proberen de speciale breekplanken doormidden te krijgen. De sportschool had ook een primeur: een grote vlag met daarop het logo van Defence Center Boxtel werd gehesen.

PROEFLES

Dankzij de spectaculaire oefeningen en introductielessen, lieten beide clubs zien wat ze in huis hebben. Wie interesse heeft in een proefles bij TS Dekker, die traint in de gymzaal van de Prinses Amaliaschool aan Reginahof 1, kan voor meer informatie terecht op www.tsdekker.nl. De lessen van Defence Center Boxtel worden gegeven in het zaaltje van Brede School De Wilgenbroek aan Dr. De Brouwerlaan 74 en is bereikbaar via info@defencecenterboxtel.nl. Meer informatie staat op www.defencecenterboxtel.nl.