ODC maakt zich op voor feestweekend en Biercantus met MEP

51 minuten geleden

Sport en plezier komen 16 en 17 juni samen in sportpark Wagenaars. Het inmiddels befaamde feestweekend van ODC barst dan los. Dat start op vrijdag met de Boxtelse Biercantus die de voetballers met de hockeyers van MEP organiseren. Een dag later is het vijf tegen vijf-toernooi.

Cantusband ‘Groots met een valse G’ zorgt tijdens deze vierde editie van de Biercantus voor de muzikale begeleiding. Daags erna start het sportieve deel. Liefst vijftig mannenteams en twintig vrouwenploegen uit de hele regio strijden om de felbegeerde titel. Na het vijf tegen vijf-toernooi, dat voor de elfde keer wordt gehouden, start een spetterende feestavond. Artiesten Die Ene Sjors en Bass Chaserz zorgen met hun muziek voor de sfeer. Entree is gratis.

KERNWAARDEN

Het sportieve feestweekend zet de kernwaarden van ODC nog eens wat extra kracht bij: verbinding, plezier en sportiviteit. ,,Het evenement biedt voor ieder wat wils en is dé plek om met elkaar te genieten van onze passie voor voetbal en gezelligheid”, benadrukt de organiserende voetbalvereniging.

Voor de Biercantus en het voetbaltoernooi zijn nog kaarten te koop op de website https://www.ticketkantoor.nl/shop/ODCweekend2023. Ook is elders in deze krant een poster te vinden met QR-code. Meer informatie: www.odcvoetbal.nl of via Facebook of Instagram. Contact opnemen kan via de sociale mediakanalen of via odc5tegen5@outlook.com.