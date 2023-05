Ook hockeymannen haken af in de race om de titel

1 uur geleden

De mannen van MEP verloren zondag in Valkenswaard de topper tegen HOD (2-1) en doen niet meer mee om de prijzen. De Boxtelse vrouwen wonnen zondag in Etten-Leur (1-2) en worden waarschijnlijk ook vierde. Dat is evenwel boven verwachting.

Pas in het laatste kwart van de wedstrijd kwam de topper tussen HOD en MEP echt op gang. In de periodes daarvoor was het voorzichtigheid troef. Het was aftasten, nerveus en veel breedtespel.

MEP was de eerste fase beter. De Boxtelaren waren technisch vaardiger en hadden meer balbezit. HOD bleek een stugge ploeg met een prima verzorgde passing. Na rust was de formatie uit Valkenswaard beter en werd MEP onder druk gezet. Keeper Floris Schellekens, die voor rust slechts één schot op doel kreeg, werd nu duchtig beproefd.

BLUNDER

De wedstrijd leek op een bloedeloze 0-0 af te stevenen, toen een blunder in de MEP-verdediging werd afgestraft. De gasten uit Boxtel trokken alle registers open en in dezelfde minuut maakte aanvoerder Gijs de Wild de gelijkmaker: 1-1.

Het werd een open slotfase met kansen aan beide zijden. Uit een strafcornerserie kwamen de gastheren weer op voorsprong. Voor de uitploeg was dat het signaal om alles op alles te zetten. Keeper Schellekens werd nog gewisseld, maar het slotoffensief leverde niets meer op. Zwaar gedesillusioneerd droop MEP na het eindsignaal af: weer net niet. Zondag 7 mei om 14.45 uur is het thuisduel tegen Venlo, een troostwedstrijd.

STAND EERSTE KLASSE MANNEN

HOD 19-48

Eindhoven 19-45

Helmond 19-44

MEP 19-41

Goirle 19-27

Weert 19-27

Venlo 19-25

Geel Zwart 19-21

Geldrop 19-17

Berkel Enschot 19-12

Hopbel 19-12

Basko 19-7

Ommekeer

Na een duidelijk mindere periode weten de Boxtelse vrouwen weer wat winnen is. Volgens coach Scheenstra speelde zijn ploeg veel feller dan vorige duels. De formatie zette veel druk en creëerde diverse kansen. Het enige minpuntje: ze bleven onbenut. Anders was de wedstrijd voor rust al beslist.

Lenneke Schellekens opende door een assist van Tessa van der Vleuten de score: 0-1. Toen stokte de Boxtelse aanvalsmachine. Etten-Leur voelde dat er misschien toch iets te halen viel en voerde in de tweede helft de druk op. Toen de 1-1 viel, ging bij MEP de knop weer om en uit het slotoffensief scoorde Lise Welvaarts de verdiende 1-2.

De coach was bijzonder tevreden over de verrichtingen van zijn team. De Boxtelse hockeysters eindigen zo goed als zeker in de kopgroep bij de eerste vier, ver boven verwachting. Zondag komt Nova uit Heerlen naar Boxtel. De Limburges zijn gedegradeerd en mogen geen obstakel vormen voor de hockeydames. Afslag in sportpark Molenwijk om 12.45 uur.

STAND EERSTE KLASSE VROUWEN

Delta Venlo 19-44

Zwart Wit 19-40

Warande 19-39

MEP 19-35

Maastricht 19-28

DES 19-28

Oirschot 19-28

HCAS 19-27

Etten Leur 19-21

Weert 19-18

Geldrop 19-11

Nova 19-5