Handhaving Irene binnen handbereik

28 minuten geleden

Rechtstreekse handhaving in de vierde klasse. Dit doel komt voor de voetballers van Irene steeds dichterbij. Zondag won de Gemondse ploeg voor de derde keer op rij. Op knappe wijze werd de nummer vier Nieuw Woensel in sportpark De Laat met 3-1 opzij geschoven.

De Gemondenaren begonnen net als de vorige duels enthousiast en vol energie aan de wedstrijd. Zij lieten zien de punten in eigen huis te willen houden. Met name via de flanken ontstonden kansen, maar de eerste twintig minuten gingen de rood-witten slordig om met de eindpass.

KNAPPE LOB

In de twintigste minuut werd Stan Versantvoort wel goed aangespeeld: hij kwam op fraaie wijze vrij voor de keeper en verschalkte de sluitpost met een knappe lob. Hierna bleef Irene doorzetten en was het elftal duidelijk de bovenliggende partij. Een minuut voor rust kwam Rob Groenendaal via de linkerkant goed door. Hij gaf een puike voorzet af op Rody van Gaal. Die wist daar met het hoofd wel raad mee: 2-0.

De Eindhovenaren kwamen na rust veel energieker voor de dag. Ze zetten de gastheren direct onder druk waardoor die niet aan voetballen toekwamen. Dit zorgde in de vijftigste minuut al voor de aansluitingstreffer. Een goede voorzet vanaf rechts werd bij de tweede paal binnengegleden.

Hierna had de thuisploeg het moeilijk en bleef het elftal van Youssef Laaroussi met kunst- en vliegwerk overeind. Naarmate het einde van de wedstrijd naderde, volgde er meer vechtvoetbal. De bevrijdende 3-1 kwam op een goed moment. Vijf minuten voor tijd kreeg de goed ingevallen Milan van Rooij de bal op de helft van Nieuw Woensel. Hij speelde twee verdedigers uit, kwam oog in oog te staan met de doelman van Nieuw Woensel en schoot de bal beheerst tegen de touwen. De scheidsrechter gaf nog tien minuten blessuretijd, maar de gasten konden geen potten meer breken.

FEESTJE VERSTOREN

Door de zege komt rechtstreekse handhaving erg dichtbij voor Irene. De formatie staat nu negende en dat betekent nacompetitie. Maar de directe concurrenten staan met één en twee punten op schootsafstand. Zondag 7 mei om 14.30 uur volgt een lastige uitwedstrijd: Nijnsel kan dan in eigen huis kampioen worden. Of verstoren de Gemondenaren het feestje...?