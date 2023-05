Fluitsignaal klinkt DVG als muziek in de oren

Het roemruchte Vlijmense Boys was zondag de opponent van DVG. De Liempdenaren speelden in eigen huis en boekten in een spannende wedstrijd de kleinst mogelijke zege.

De bezoekers nemen na dit seizoen afscheid van het zondagvoetbal, maar dat er voor hen niet veel meer op het spel stond, was niet merkbaar. Zij gingen met veel passie en strijd de duels aan. DVG was weliswaar sterker, maar scoorde slechts eenmaal, waardoor een puntendeling tot de laatste seconde dreigde. Het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter klonk de Liempdenaren dan ook als muziek in de oren.

De thuisploeg hielp een aantal mogelijkheden om zeep of maakte op een beslissend moment de verkeerde keuze. Het doelpunt van Teun Welvaarts, de winnende treffer, was dan weer wel erg fraai. Met goed voorbereidend werk stond Soufian Haddouch aan de basis van de goal. Nog voor de treffer viel, had de debuterende keeper Bram van der Stappen de gastheren voor een achterstand behoed.

BILLENKNIJPEN

Onder andere Jurre van Vechel had de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar de keeper van Vlijmense Boys deed zijn werk goed. Het bleef billenknijpen tot de laatste seconde. DVG mocht drie punten bijschrijven, belangrijk in de strijd om klassenbehoud. Zondag 14 mei bezoeken de Liempdenaren SCG ‘18 in Sint-Michielsgestel. De wedstrijd in sportpark Zegenwerp begint om 14.30 uur.