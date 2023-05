RKSV Boxtel krijgt bodem van ranglijst in zicht

55 minuten geleden

Uiteraard hoopte de hoofdmacht van RKSV Boxtel op een goed resultaat tegen de buren uit Esch. De werkelijkheid was zondag voor het rood-witte vaandelteam echter anders na negentig minuten voetbal in sportpark Munsel: 0-1.

De thuisploeg opende onrustig. Er stond dan ook druk op de wedstrijd. Degradatie dreigt, RKSV Boxtel bivakkeert op de een-na-laatste plaats in de vierde klasse G, terwijl Essche Boys al veilig is. De gasten hadden er zin in. Na vier minuten kreeg Lars van Wanrooij al de kans zijn team op voorsprong te zetten, maar hij schoot voorlangs. Via een vrije trap deden de roodwitten wat terug, maar ook Luis Miguel Ferreira Queridinha zag zijn schot de doelmond voorbij zeilen.

ROOD

Essche Boys domineerde in de eerste helft al had het wel moeite Lars van Hamond af te stoppen. Daar gebruikten Rudi van Gemert en Jasper Vorstenbosch overtredingen voor, waardoor ze allebei tegen geel aanliepen. De gastheren leden echter meer schade. Rick van Hamond ging bij de scheidsrechter verhaal halen na de laatste overtreding op zijn broer Lars en kreeg prompt rood.

Met tien man moest RKSV Boxtel het nog een uur zien te rooien. De bezoekers roken bloed en gingen vol in de aanval. Dat er bij rust nog geen tegentreffer op het bord stond, dankte de Munselploeg niet in de laatste plaats aan Raymon Strik. Bij enkele gevaarlijke uitbraken reageerde hij zeer adequaat.

Na de thee verving Valentijn Waals Luis. Hij bracht meer snelheid in het spel en zijn team kwam er wat vaker uit. Desondanks kregen de Esschenaren via Van Wanrooij de grootste kans. De Boxtelaren lieten zich niet helemaal onbetuigd, na een uur voetballen lanceerde het elftal een afstandsschot op doel. Ondanks appel wegens hands binnen de zestien werd er doorgespeeld.

BEUK ERIN

Aan strijdlust geen gebrek, Boxtel gooide collectief de beuk erin, maar kon een tegentreffer uiteindelijk niet voorkomen. In de tweede helft had de thuisploeg regelmatig geen antwoord op de snelle Willem Heijnen en Julio van Ginkel. Het siert het elftal dat het bleef aandringen en in de 77e minuut kreeg Lars van Hamond de bal nog gedekt voor. De Essche keeper Bart Spooren greep tweemaal mis. Bij het laatste contact was sprake van een vermeende overtreding op David Iwuchukwu, maar hier ging de scheidsrechter niet in mee. De buren uit Esch gaven niets meer weg en namen de drie punten mee.

RKSV Boxtel speelt zondag 14 mei zijn volgende wedstrijd, uit in en tegen Boskant. De partij begint om 14.30 uur.