Hockeyende schooljeugd maakt Ford Ka rijp voor de sloop

22 minuten geleden

Genieten is het. Twintig schoolteams dartelen op Koningsdag onder een stralende lentezon over de hockeyvelden van MEP, met de levenslust en energie van jonge honden. Het Koningshockey is een feest, voor kinderen en publiek.

De organisatie heeft uitgepakt. De deelnemers spelen onderlinge wedstrijdjes, maar er is meer te beleven. Wie als hockeyer geen deuk in een pakje boter slaat, kan proberen of dat bij een Ford Ka wel lukt. Selma Bakker namens de organisatie: ,,We hebben een sloopauto neergezet met cirkels erop waar punten in staan. De kinderen mogen hockeyballen tegen de auto aan slaan.”

Nou ja, slaan, de spelertjes uit groep drie van de Angelaschool lepelen meer, maar de bal is hard genoeg om het vehikel wat extra dutsen te bezorgen. Cato Bemelmans heeft de auto al hier en daar geraakt, zij het met de bescheiden kracht van een kind van een jaar of zes. ,,Ik heb zesentwintig punten”, straalt ze trots. Bakker: ,,De mannen van het eerste hadden ook al schik met de auto. Zij hebben wat voorwerk gedaan.” Of het nog een APKaatje wordt voor de kleine Ford? Waarschijnlijk niet.

Er zijn nog wat andere spellen, allemaal onder begeleiding van jeugd uit eigen gelederen. Het team jongens onder 18 jaar helpt mee.

PIMP JE COACH

Daarnaast heeft elk ploegje een of meer coaches, vaak ouders of leerkrachten. Een aantal van hen heeft mazzel. Eén activiteit heet namelijk: pimp je coach. Het is de bedoeling dat elk team iemand in Koningsdagstijl aankleedt, dus met zoveel mogelijk oranjeaccessoires. Een beetje gek is toegestaan. De gelukkigen mogen hun outfit op een heuse catwalk showen. Voor hen een moment van glorie, voor de omstanders hilariteit.

En nog mooier: er is een prijsje aan verbonden. Wint een team niet met hockeyen, dan maakt het toch nog kans op ‘eremetaal’.

Op de velden zijn ook kinderen aan het sporten die nog nooit eerder een stick in hun handen hadden. MEP is de veiligheid niet uit het oog verloren. Alle deelnemers dragen scheenbeschermers en ook bitjes zijn verplicht, zodat de kinderen aan het eind van de dag met een stralende glimlach naar huis kunnen.

UITSLAGEN

Het toernooi kende drie poules, ingedeeld op leeftijd. Winnaar bij de groepen zes, zeven en acht is team 1 van basisschool De Spelelier. In de poule met kinderen uit de groepen vijf, zes en zeven sleepte team 3 van de Petrusschool de eerste prijs in de wacht. Team 2 van de Petrusschool won de poule met deelnemers uit groep drie en vier. Verder was er een prijs voor het ploegje dat het best scoorde bij de sloopauto, dit was team 2 van de Molenwijkschool. De Vorsenpoel, team 1, blonk uit bij de hockeyskills en de prijs voor Pimp your coach ging naar De Spelelier, team 2.