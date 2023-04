Boxtelaar krijgt medaille voor voltooien grote marathons

Zes grote marathons: London, New York, Berlijn, Tokio, Chicago en Boston. Boxtelaar Patrick van den Aker liep ze allemaal uit in zijn missie om zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa. Vorige week kreeg hij hiervoor een speciale medaille, de Six Star Finisher.

Van den Aker ontving het kleinood nadat hij, wederom voor KiKa, de marathon van Boston voltooide. De hardloopwedstrijd stond al een tijdje hoog op het verlanglijstje van de sportieve Boxtelaar, maar het is moeilijk om aan een startbewijs te komen. Dit jaar werd hij eindelijk ingeloot.

De wedstrijd werd maandag 17 april verlopen in de Amerikaanse stad in de staat Massachusetts. Op Patriot’s Day. Tijdens deze dag herdenken een aantal staten de Amerikaanse Burgeroorlog.

AANSLAGEN

In 2013 werd de marathon in Boston opgeschrikt door bomaanslagen waarbij drie doden vielen en ruim 250 gewonden. ,,Overal zijn politieagenten en soldaten zichtbaar om deze tragedie niet nogmaals te laten plaatsvinden. Hierdoor voelde ik me dan ook geen moment onveilig. Het was vooral een geweldig ervaring”, vertelt Van den Aker over zijn deelname.

SIX STAR FINISHER

Boston Marathon is onderdeel van de World Marathon Majors. Dit is de verzamelnaam voor zes van de grootste marathons ter wereld. Finish je deze allemaal, dan ben je een ‘Six Star Finisher’. De bijbehorende speciale medaille werd eerder aan 264 andere Nederlanders uitgereikt.

100.000 EURO

Van den Aker loopt al sinds 2018 marathons namens KiKa. De eerste was in Rotterdam. Hij heeft er inmiddels ruim vijftien gelopen. Middels sponsorpakketten en donaties kan iedereen bijdragen aan het goede doel. Inmiddels staat de teller op 94.756 euro. Daarmee komt het beoogde streefbedrag van 100.000 euro dit jaar in zicht. Van den Aker: ,,Met New York dit najaar en de benefietmiddag bij Eetpunt Elisabethsdael van zaterdag 6 mei in het vooruitzicht moet die mijlpaal zeker te halen zijn.”