Tourspel-ambassadeur Koen ontmoet Johnny

1 uur geleden

Een speciale ontmoeting maandag tussen oud-profwielrenner Koen de Kort en handbiker Johnny de Bresser. Die laatste lijdt aan de progressieve hersenziekte spastische ataxie, maar wil desondanks op 23 juni een prestatie van formaat leveren: het voltooien van de loodzware HandbikeBattle. Tourspel Liempde steekt de Liempdenaar een hart onder de riem.

Het dokteren begon in september 2020, sinds vorig jaar weet de 41-jarige Johnny dat hij lijdt aan de hersenziekte. Die bemoeilijkt het lopen, praten is soms lastig en vermoeidheid is nooit ver weg. Bij de pakken neerzitten is er echter niet bij. De opbrengst van het Tourspel Liempde draagt dit jaar bij aan Johnny’s sportieve uitdaging in de Oostenrijkse Alpen.

In café De Durpsherberg – al twaalf jaar het vertrouwde thuishonk van het Tourspel Liempde – werden maandagavond de contouren van de nieuwe editie geschetst. Tourspel Liempde staat dit jaar niet alleen garant voor het inschrijfgeld voor Johnny’s deelname aan de HandbikeBattle. ,,We zamelen ook geld in om Johnny in staat te stellen zelf een handbike te kopen”, licht medeorganisator Celes van Zuijlen toe.

BUITENCATEGORIE

In aanwezigheid van oud-wielrenner en Tourspel-ambassadeur Koen de Kort vertelde Johnny openhartig over zijn ziekte en de gevolgen die deze heeft. ,,Ik ben altijd heel sportief geweest. Ik voetbalde tien jaar bij DVG, zat bijna 25 jaar op judo en deed aan motorcross. Sinds ik ziek ben, revalideer ik in Eindhoven en heb ik de handbike ontdekt. Met armkracht beklim ik in juni het Kaunertal, een col van de buitencategorie.”

De Liempdenaar is die dag niet alleen. Vanuit meerdere revalidatiecentra wordt een team samengesteld dat afreist naar Oostenrijk. Ook Johnny’s echtgenote Robin en kinderen Scott en Zoë gaan mee, net als fysiotherapeut en fietsbuddy Christian van Niekerk. ,,De kinderen zijn enthousiast en komen ook in actie”, vertelt Johnny trots. Robin: ,,Op basisschool De Oversteek hebben ze al statiegeldflessen ingezameld en armbandjes verkocht.”

LOODZWAAR

Het was Oversteek-leerkracht Agnes van Berkel die het Tourspel Liempde aan Johnny’s uitdaging koppelde. ,,Het is mooi dat een echt fietsdoel aan het Tourspel Liempde is verbonden”, vindt Koen de Kort, die is gestopt met wielrennen en sindsdien als teamsupportmanager werkt voor wielerploeg Trek-Segafredo. Hij is betrokken bij de innovaties van fietsmerk Trek. Daarnaast ondersteunt hij de Trek-wielerteams en is hij analist/commentator bij de NOS en Eurosport.

Handbiker Johnny traint sinds februari voor de loodzware uitdaging. ,,De beklimming is zo’n 21 kilometer lang, met percentages tot 12 procent”, weet de Liempdenaar. ,,Vandaag heb ik 40 kilometer getraind. Mijn handen en armen moeten nog even bijkomen.” Deelnemers aan het Tourspel Liempde sponsoren Johnny’s deelname aan de HandbikeBattle. Extra inkomsten worden gebruikt voor de aanschaf van Johnny’s eigen ligfiets. ,,Ik zou het fantastisch vinden om zelf een handbike te hebben en er met mijn gezin op uit te trekken”, zegt hij.

Inschrijven voor Tourspel Liempde kan donderdag 29 en vrijdag 30 juni bij café De Durpsherberg. De Tour de France start zaterdag 1 juli in Bilbao.