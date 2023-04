What’s Up, Nolan, Benjamin & Tijs?

10 minuten geleden

In de sportparken Munsel en Den Wielakker rennen en dartelen overal schoolkinderen, als veulens in een weiland. De Koningsspelen 2023 zijn vrijdag in volle gang, de weergoden werken mee en het programma zit goed in elkaar. Kortom: een prachtige sportdag. Nolan Bertens (8), Benjamin van den Broek (9) en Tijs Margry (8) zijn erbij. Ze kunnen tussen de spellen door even tijd vrijmaken voor een interviewtje. Daarna wachten nieuwe sporten.

Als ik zo kijk, denk ik dat jullie op dezelfde school zitten, klopt dat? Nolan: ,,Ja, op de Sint-Petrusschool.” ,,In groep vijf”, vult Tijs aan. Benjamin: ,,We zitten bij elkaar in de klas.”

Weten jullie waarom vandaag de Koningsspelen plaatsvinden? Die vraag vindt het drietal een beetje moeilijk, maar dat de sportdag iets met de koning en bewegen te maken heeft, is helder.

Wat hebben jullie al gedaan? Nolan: ,,Knotshockey en voetbal. Benjamin: ,,Rugby komt nog. Dat vind ik het leukst, lekker beuken. En voetbal. Tijs: ,,Voetbal vind ik gaaf en ik hockey ook graag.”

Zitten jullie bij een voetbalclub dan? Nolan: ,,Ja, bij ODC.” Zijn vriendjes voetballen ook, maar dan bij RKSV Boxtel. Zij zijn dus op vertrouwd terrein.

Vermaken jullie je hier? Nolan: ,,Ja, het is leuker dan op school zitten. Hoewel ik rekenen niet vervelend vind.” Benjamin: ,,Ik houd het meest van gymmen. Tijs: ,,En ik van handvaardigheid.”

Doen jullie 27 april ook mee aan het koningsvoetbal bij ODC? Benjamin en Nolan antwoorden bevestigend. Tijs: ,,Ik niet, ik ga die dag koningshockeyen bij MEP. Ik zit niet op hockey, maar ik vind het wel een leuke sport.”

u Benjamin draagt Nolan op de rug. Tijs staat rechts naast hen. Foto: Pieter van den Broek | tekst: Jan Hermens.