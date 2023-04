DBO verslaat Eltechno in zaalvoetbalfinale

41 minuten geleden

Met een overtuigende 10-0 heeft DBO het Boxtelse zaalvoetbalkampioenschap 2022-2023 gewonnen. Het team versloeg vrijdag in de finale Eltechno Installaties.

De Bossche ploeg was heer en meester in de eindstrijd. De sportiviteitsprijzen gingen naar de teams Van der Wielen en OrlyendeVoets.

Voor het komende seizoen moeten alle teams zich weer opnieuw inschrijven. Ook nieuwe ploegen zijn welkom. Het bestuur van de stichting Zaalvoetbal Boxtel beslist uiteindelijk of deelname mogelijk is. Teams kunnen zich inschrijven tot en met 1 augustus. Het nieuwe seizoen begint in september. Het betreft een jubileumjaargang. In 2024 bestaat het zaalvoetbal in Boxtel vijftig jaar. Aanmelden kan al, via de volgende mailadressen: boxtelzaalvoetbal@gmail.com, gamvdbrand@gmail.com of coenverbeek1@gmail.com.