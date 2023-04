De bal is binnen de lijnen, de hockeyster van MEP probeert langs de flank op te stomen, maar vindt een tegenstandster op haar weg. De bal zweeft in de lucht, niet ver van het been van de speelster van Venlo.

Hockeysters MEP doen niet meer mee om prijzen

36 minuten geleden

Door de uitschakeling vrijdag in Oss in het bekertoernooi kunnen de mannen van MEP zich nu volledig richten op de slotfase van de competitie. De Boxtelaren behaalden zondag een klinkende overwinning op Basko (6-0) en lijken klaar voor de topper van 30 april tegen Hod. De Boxtelse vrouwen verloren zondag thuis met 1-3 van koploper Venlo en strijden niet meer mee om de prijzen.

De hockeysters van MEP waren zondag beter dan koploper Venlo. Ook kregen ze meer kansen die echter niet benut werden. De koploper bleek heel wat slagvaardiger en trok daardoor aan het langste eind. Eigenlijk lagen beginnersfouten bij het uitverdedigen ten grondslag aan deze nederlaag. Tweemaal probeerde de thuisploeg bij de eigen cornervlag situaties hockeyend op te lossen. In plaats van de bal eenvoudig over de zijlijn te jagen, zocht men de combinatie met de eigen verdediging in de cirkel. Dat leidde tot onnodige tegentreffers. Een vroege achterstand werd door Aniek de Bekker nog gelijkgetrokken, maar vlak voor rust kwamen de gasten opnieuw op voorsprong.

In de tweede helft ging de Molenwijkploeg met veel strijd en energie op jacht naar de gelijkmaker. Een prachtige solo van Chris Thewessen verdiende een beter lot en twee gave acties van uitblinkster Isis Willigendael leidden bijna tot de verdiende gelijkmaker. Die viel echter niet en bij een late counter gooide de koploper de wedstrijd in het slot: 1-3. Zo lijkt het seizoen uit de draaien op een mooie vierde plaats en wordt de doelstelling, voorzichtige plaats linkerrijtje, ruimschoots bereikt. Zondag speelt MEP uit bij Etten-Leur. Afslag daar om 12.45 uur.

GOEDE GENERALE

Vanaf het begin kregen de Boxtelse mannen zondag legio grote kansen. In plaats van 6-0 had het net zo goed 15-0 kunnen worden. Degradatiekandidaat Basko uit Veldhoven was veel te zwak en werd op alle fronten afgetroefd. Vooral het hoge tempo konden de gasten niet aan. Voor de rust liep de thuisploeg door doelpunten van Gijs de Wild, Teun Langenhoff (2) en Jan Julius Klumper uit naar 4-0.

In de tweede helft bepaalden Sam Verzijden en Gijs de Wild de eindscore op 6-0. Voor MEP een goede generale voor de topper zondag tegen koploper HOD. Het wordt dé wedstrijd van het seizoen. De lijstaanvoerder is een weliswaar zeer sterke, maar wel hockeyende ploeg. Dat ligt de Boxtelaren veel beter dan een team met afbraakhockey. HOD treft in een later stadium ook nog Eindhoven, terwijl medeconcurrent Helmond de top drie heeft gehad. Het wordt dus zeer spannend de komende weken, maar zeker is in ieder geval dat MEP zondag moet winnen. Afslag zondag in Valkenswaard om 14.45 uur.