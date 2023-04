RKSV Boxtel op zoek naar een doelpuntenmaker

1 uur geleden

RKSV Boxtel voetbalde zondag in Heeswijk-Dinther tegen Avesteyn met Jochem van der Hoeven aan het roer. Hij vervangt Michael van de Wal, die niet meer aan de club verbonden is. Een overwinning leverde de trainerswissel nog niet op.

Dat Avesteyn momenteel de tweede plek op de ranglijst inneemt en Boxtel derde van onderen staat, daar was in Heeswijk-Dinther niet veel van te merken. Niettemin hield Avesteyn na negentig minuten de drie punten in eigen huis.

In een vrij open wedstrijd brengt Avesteyn regelmatig zijn linksbuiten in stelling. Na zo’n zes minuten komen de gasten met de schrik vrij, als een schot van de tegenstander via de paal het veld weer in stuitert.

Namens de bezoekers krijgt Haike van Heesch de beste kans. Hij zag zijn schot echter geblokt worden. De thuisploeg opende de score. De Boxtelse keeper Strik speelde een lastige bal op Mitchell Vogels. Die verspeelde de bal aan de spits van de tegenstander. De aanvaller schoot onberispelijk in.

Na rust kon Haike van Heesch niet meer verder. Zijn vervanger was David Iwuchukwu, een ander type speler dan Van Heesch. Hoewel hij geen slechte partij voetbalde, was dit niet de wedstrijd voor hem. Eigenlijk verdiende niemand van Boxtel een onvoldoende, maar de doelpunten blijven uit. De ploeg heeft een scorende spits nodig.

Een fraaie vrije trap van Lars van Hamond draaide richting de doelmond, maar de keeper van Avesteyn stopte de bal.

TEGEN DE PAAL

De nummer twee van de ranglijst leek de score te verdubbelen in de zeventigste minuut, toen Jari Klijmij zich in de luren liet leggen. Hij herstelde zijn eigen fout door de bal van de doellijn te halen, maar liep hierbij tegen de paal. Klijmij kon wel doorspelen.

Smet op de wedstrijd was een onnodige overtreding van Sven van Heesch, hij moest met rood het veld af. Niet lang daarna besliste Avesteyn de wedstrijd met een tweede treffer. Zondag 30 april staat de derby RKSV Boxtel-Essche Boys weer op de agenda. De aftrap is om 14.30 uur.