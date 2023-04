Derby levert ODC en DVG weinig op

1 uur geleden

ODC is in de derby tegen DVG niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel. Voor de tricolores was het zuur dat een 2-0 voorsprong vlak na rust werd weggegeven. Gezien het wedstrijdbeeld mocht ODC echter niet klagen.

Na de zeperd van vorige week in Sint-Michielsgestel, was het ODC er alles aan gelegen om in de derby tegen DVG een goed resultaat neer te zetten.

De tricolores begonnen sterk. Al in de achtste minuut was het raak. Lennart Sannen zette goed druk op de Liempdse defensie waardoor Ayoub Omair in balbezit kon komen en daarna koelbloedig afrondde: 1-0.

Vlak daarna kreeg DVG een goede mogelijkheid op de gelijkmaker maar het schot van Luuk van de Ven ging naast. ODC had het in deze fase lastig met de met veel wilskracht spelende gasten. De thuisploeg kwam er sporadisch uit en kreeg via Sannen nog een kans om de score te verdubbelen maar DVG-keeper Niek Vermaire voorkwam dat.

In de 29e minuut kwam de tweede ODC-treffer er alsnog. Bij de tweede paal stond Dirk van der Struijk precies op de goede plaats om een voorzet vanaf links binnen te schieten: 2-0. Met die stand gingen de beide ploegen rusten.

Na de pauze duurde het niet lang voordat de Liempdse aansluitingstreffer viel. Uit een voorzet vanaf links kopte Tim Roovers de 2-1 binnen. Een minuut later had ODC de voorsprong weer kunnen vergroten maar Sjoerd van Lokven had pech in de afwerking en zag zijn schot naast gaan.

In de 54e minuut kwam DVG op gelijke hoogte. Een vrije trap van net buiten de zestien werd door Teun Welvaarts knap binnengeschoten: 2-2. In de fase die volgde leek het erop dat de gasten zouden doordrukken. ODC kwam in de 74e minuut goed weg toen een kopbal van een Liempdse aanvaller op de paal belandde. Aan de andere kant raakte de Boxtelse ploeg ook nog een keer de paal na een individuele actie van Van Lokven. Uiteindelijk werd er niet meer gescoord.

GEVARENZONE

Omdat drie concurrenten wonnen, is ODC nu in de gevarenzone terecht gekomen. De tricolores staan op de tiende plaats, een plek die aan het einde van de rit nacompetitie betekent. De onderlinge verschillen zijn echter klein. Met nog drie wedstrijden te gaan, zal de ploeg van trainer Piet Drijvers alles op alles moeten zetten om zich veilig te spelen.

Zondag 30 april is ODC vrij en de week daarna is er geen programma. De eerstvolgende wedstrijd speelt ODC daarom pas op zondag 14 mei. Hekkensluiter FC Tilburg komt dan op bezoek in Boxtel. De aftrap is om 14.00 uur.