DVG delft onderspit tegen Drunen

24 minuten geleden

Het Liempdse vaandelteam van DVG was er zondag alles aan gelegen om aansluiting te krijgen bij de bovenste regionen van de ranglijst. De achterstand van vier punten op tegenstander RKDVC uit Drunen werd zondag echter niet kleiner, maar juist groter...

Het strijdplan voor DVG was zondag in eigen huis duidelijk: alles uit de kast halen voor een goed resultaat. Het spel op het veld was in de eerste helft prima, maar het ontbrak de ploeg aan het nodige geluk om de score te openen.

Het stiftje van Teun Welvaarts die in vrije schotpositie kwam voor de Drunense keeper, was nog te wijten aan een verkeerde keuze. Maar de schoten van Roy Groenendaal (binnenkant paal, terug het veld in) en Bart van Ruremonde (net naast) waren pure pech.

Een geluk was dat de gasten hier ook weinig tegenover wisten te zetten, waardoor beide teams met een 0-0 stand de rust in gingen.

MATIG NIVEAU

In de tweede helft speelde de thuisploeg een matig niveau. Tot overmaat van ramp kwamen de gasten in een van hun eerste doelpogingen tot scoren. Een hoge voorzet werd niet juist beoordeeld en in tweede instantie binnen gekopt.

DVG moest in de achtervolging en bracht Twan van den Broek en Jurre van Vechel als extra aanvallers in. Laatstgenoemde bracht zijn team in de 85e minuut langszij.

Dat vervolgens in blessuretijd Drunen toch nog als winnaar uit de bus kwam, was voor de Liempdenaren extra zuur. Via een corner won RKDVC alsnog met 1-2. DVG had liever een (verdiend) gelijkspel gezien.

Zondag 23 april staat de derby tegen ODC in Boxtel op het programma. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur.