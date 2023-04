Rick van Hamond van RKSV Boxtel in volle sliding. Die ziet er met twee gestrekte benen heftiger uit dan hij was. De speler van Mariahout wist de tackle behendig te ontwijken.

Mariahout heeft geen medelijden met RKSV Boxtel

49 minuten geleden

Aan het feit dat RKSV Boxtel de punten goed kon gebruiken, had Mariahout als potentiële titelkandidaat zondag geen boodschap. De Munselploeg kreeg in de eerste helft les in effectiviteit: drie van de vier kansen werden door de gasten verzilverd.

Na een aftastend begin was het Mariahout dat na zeven minuten de score opende. Na een corner viel de bal voor de voeten van Tim Barten. Deze volleerde het leer in de rechterkruising, ver buiten het bereik van de Boxtelse keeper Raymon Strik.

Mariahout combineerde er lustig op los terwijl de thuisploeg juist heel onrustig voetbalde. Na ruim een kwartier werd de voorsprong verdubbeld door Dennis Veldpaus. Nadat hij goed doorliep op rechts, sneed hij naar binnen en schoot de bal onberispelijk in de linkerbovenhoek. Boxtel kwam er niet aan te pas en beperkte zich tot verdedigen.

Na een half uur spelen viel ook het derde doelpunt van de middag. Het was wederom Barten die geheel vrijstaand de voorzit binnen kon schuiven.

Ondanks de tegenslag wisten de gastheren vlak voor rust nog te scoren via de enige Boxtelse kans van de eerste helft. Na een overtreding en de daarbij behorende vrije trap, kreeg David Iwuchukwu de bal via de muur langs keeper Hagelaars.

ANDER SPELBEELD

Na de rust zagen de toeschouwers van beide teams een ander spelbeeld. Stan Groenendaal was aan de kant van Boxtel het veld ingekomen voor Owen Kemps. Het thuisteam kwam nog met de schrik vrij nadat keeper Strik werd omspeeld, maar de bal ging over. In de tegenaanval die daarop volgde was het Groenendaal die de bal panklaar bij Iwuchukwu legde. Hij wist deze echter op twee meter van de goal op miraculeuze wijze over te schieten.

SOLIDE

Met flinke strijd wist Boxtel het duel meer naar zich toe te trekken. Mariahout kwam niet meer toe aan het spel uit de eerste helft. Maar de rood-witten kwamen ook niet veel verder dan een paar schoten van Van Hamond en Iwuchukwu. De tweede helft eindigde zonder verdere goals. Al met al was Mariahout een solide ploeg die niet voor niets tweede staat op de ranglijst.

Zondag 23 april staat wederom een duel op het programma tegen een ploeg uit de top drie: Avesteyn. De aftrap in Heeswijk-Dinther is om 14.30 uur.