Dramatisch ODC zakt door de ondergrens

1 uur geleden

Na twee knappe overwinningen op rij had ODC in de uitwedstrijd tegen buurman SCG ’18 bij winst goede zaken kunnen doen. Maar het liep anders. Door dramatisch slecht spel, werd In Sint-Michielsgestel met 5-0 verloren. Om de nacompetitie te ontlopen, moeten alle zeilen bij in de laatste vier wedstrijden.

ODC had tegen SCG ‘18 nog wat goed te maken, want voor de winterstop ging de thuiswedstrijd met 1-4 verloren. Maar de tricolores gingen niet goed van start. Al in de tiende minuut greep de Boxtelse defensie matig in en bracht Jack Castelijns de gastheren aan de leiding.

De ploeg van trainer Piet Drijvers moest in de achtervolging en kwam zes minuten later bijna op gelijke hoogte, maar Sjoerd van Lokven raakte de paal. Buiten dat speelde het team vooral slordig en zonder veel vernuft. SCG kwam daardoor verdedigend nauwelijks in de problemen. Behalve in de 34e minuut toen een vrije trap van Dirk van der Struijk op de lat uiteen spatte.

DEKSEL OP DE NEUS

Vlak na de pauze kreeg ODC voor de tweede keer de deksel op de neus. Na geknoei achterin kwam de bal bij Arthur Bot die er met een bekeken schot 2-0 van maakte. De tricolores slaagden er daarna nauwelijks nog in om gevaar te stichten bij de tegenstander, ondanks enkele wisselingen.

De thuisploeg wachtte rustig af en sloeg in de 56e minuut opnieuw toe. Een voorzet vanaf rechts werd door Castelijns met het hoofd binnen gewerkt: 3-0. Tot overmaat van ramp kreeg Thijm van Oirschot even later zijn tweede gele kaart waardoor ODC met tien man verder moest. De thuisploeg profiteerde in de slotfase twee keer van de man-meer-situatie waardoor de wedstrijd in 5-0 eindigde.

AAN DE BAK

Na deze nederlaag is ODC afgezakt naar de zevende plaats met 24 punten uit twintig wedstrijden. De ploegen onderin staan dicht op elkaar want het gat met de nummer elf is slechts één punt. Om de nacompetitie te ontwijken moet ODC minimaal op de achtste plaats eindigen. Dat betekent dat het team de komende vier wedstrijden nog flink aan de bak moet.

Zondag 23 april speelt de Molenwijkploeg thuis tegen DVG. Dat wordt een belangrijk duel, want de Liempdenaren staan achtste en hebben evenveel punten als ODC. De aftrap is om 14.00 uur.