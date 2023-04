Spelers Irene weten weer wat winnen is

Leed Irene donderdag nog een nederlaag tegen Essche Boys, zondag bond het in eigen huis Woenselse Boys met 5-0 aan de zegekar. Dit terwijl de Gemondenaren de uitwedstrijd tegen dit team nog met 2-0 verloren hadden.

Gezien de stand op de ranglijst gold er maar één opdracht voor de thuisploeg: winnen. Die boodschap kwam over. Onder aanvoering van een ontketende Stan Versantvoort werd Woenselse Boys het voetballen onmogelijk gemaakt. Zowel Levi van Rooij als Rob Groenendaal braken over de flanken regelmatig door, maar vonden nog niet direct het net. Dat lukte Thomas Vorstenbosch wel, hij opende in de 31e minuut de score met een fraaie kopbal. Irene bleef aandringen.

In de voorlaatste minuut van de eerste helft ging Levi van Rooij na een foute terugspeelbal alleen op de keeper van de gasten af, zijn schot bleek echter een eenvoudige prooi voor de doelman.

SLOTAKKOORD

Een kwartier na rust verdubbelde Arthur Piasecki de score. Hij liet de keeper kansloos met een schot vanaf twintig meter in de verre hoek. Piasecki zette amper drie minuten later Van Rooij met een steekpass vrij voor de keeper. De snelle aanvaller omspeelde de doelman en liet de 3-0 op het scorebord zetten. De invallers Gijs Voets en Michael Schoenmakers zorgden tien minuten voor tijd voor de 4-0. Vorstenbosch zorgde voor een fraai slotakkoord. Hij kopte een corner vrij eenvoudig in: 5-0.

De strijd om lijfsbehoud in de vierde klasse blijft spannend. Irene heeft nog vijf wedstrijden voor de boeg. De eerste is zondag 23 april uit bij WEC in Wijbosch, aanvang 14.30 uur.