Taverbo 1 verliest dik van kersverse kampioen Sittard

1 uur geleden

De tafeltennissers van Taverbo 1 zijn zaterdag op bezoek bij Sittard geen stap verder gekomen in hun strijd om handhaving in de landelijke tweede divisie. Ze verloren met ruime cijfers: 8-2.

Beide teams hanteerden een afwijkende opstelling. De Boxtelaren speelden met invaller Michel Sperling naast vaste krachten Nicholas Daub en Johan van de Nieuwenhuizen. Sittard had behalve Sam Geuskens en Michel Sijstermans invaller Job Hoedemaker binnen de gelederen.

HOOG NIVEAU

Van de Nieuwenhuizen en Geuskens haalden een hoog niveau in de openingspartij. De Boxtelaar trok diep in de vijfde game aan het kortste eind. De gasten bleven verliezen, tot er een 7-0 achterstand op het bord stond. Winnen was al niet meer mogelijk, maar een paar punten in de wacht slepen nog wel. Daub scoorde als eerste namens Taverbo door Hoedemaker te verslaan. Van de Nieuwenhuizen voegde daar nog een punt aan toe door Sijstermans te kloppen. De teller bleef voor de Boxtelaren op twee steken, want de laatste pot ging verloren.

De Limburgers zijn door hun overwinning kampioen, Taverbo blijft vechten voor handhaving. Zaterdag 22 april komt hekkensluiter HTTV-070 naar Boxtel. De wedstrijd begint om 16.00 uur.