Boxtelse hockeysters ‘te lief en aardig’

38 minuten geleden

De mannen van MEP verpulverden zondag Geel Zwart in Veghel met maar liefst 2-8. Zij hebben de eindsprint ingezet en gaan vol voor de promotieplaatsen. De Boxtelse vrouwen kwamen zondag in en tegen het laag geplaatste Geldrop niet verder dan een teleurstellend gelijkspel 1-1.

In de cruciale eindfase lijken de promotieplaatsen voor de hockeysters uit zicht te raken. ,,We hadden ongeveer veertig doelpogingen zondag”, aldus coach Rein Scheenstra, ,,maar we scoorden slechts een keer. Of we schoten niet zuiver, of de keepster van Geldrop pakte alles. Als je een veldoverwicht hebt van 95%, maar niet kunt winnen, zegt dat genoeg.”

Na een uitstekende reeks zitten de Boxtelse vrouwen duidelijk in een mindere fase. Het lijkt alsof MEP de druk niet aankan. Tessa van der Vleuten opende zondag de score, maar daarna fungeerde de keepster van Geldrop alleen nog als schietschijf en werd er niet meer gescoord. Toen in het derde kwart de thuisploeg gelijk maakte, gingen de kopjes naar beneden en was het heilig vuur bij de bezoeksters gedoofd. Eigenlijk zijn we te lief en te aardig, was de conclusie van coach Scheenstra. ,,Misschien dat als de druk weg is, we weer vrijuit kunnen hockeyen.”

Zondag 23 april komt koploper Venlo naar Boxtel en kan MEP laten zien wat het werkelijk waard is. Afslag in Sportpark Molenwijk om 12.45 uur.

SCHUTTERSFEEST

Alle aanvallers scoren, dat was de eerste opgetogen reactie van coach Jaro van Eekelen na de ruime uitzege van ‘zijn’ hockeymannen bij Geel Zwart in Veghel: 2-8. Er zat zondag veel dynamiek in het Boxtelse team en de thuisploeg werd aan alle kanten overlopen. Na twee doelpunten van aanvoerder Gijs de Wild, kwamen alle aanvallers plus De Wild zelf nog aan bod. Keurig verdeeld, vier doelpunten voor rust en vier doelpunten na rust, van Bram Schröder, Julian de Brouwer, Boris Langerwerf, Sjoerd Verzijden en Jan-Julius Klumper.

FLOW

De Boxtelaren zitten in deze eindfase van de competitie duidelijk in een flow. Om mee te blijven doen voor de prijzen moet alles worden gewonnen en mogen er geen punten meer worden gemorst. Daarbij gokken de Boxtelaren op twee paarden, omdat ze ook nog in het bekertoernooi zitten. Vrijdag 21 april speelt MEP in Oss vanaf 20.30 uur om een plaats bij de laatste acht in de Silver Cup. Zondag 23 april wacht thuis Basko uit Veldhoven, de huidige hekkensluiter. De afslag in sportpark Molenwijk is om 14.45 uur.