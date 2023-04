Essche Boys boekt belangrijke zege in derby tegen Irene

Essche Boys won gisteravond de inhaalwedstrijd tegen Irene in het Gemondse sportpark De Laat met 2-3. De bezoekers stijgen daarmee naar de zevende plek op de ranglijst.

Het begin van de wedstrijd ging gelijkop met veel strijd. Essche Boys drong in de eerste minuut al via de rechterflank door de Gemondse defensie. De voorzet van Willem Heijnen belandde op de arm van een thuisspeler, maar de scheidsrechter liet doorspelen. De gastheren probeerden vooral gevaarlijk te worden met lange ballen richting de kopsterke spits Rody van Gaal.

In de elfde minuut kwam Essche Boys op voorsprong. Een lange bal werd verlengd door Lars van Wanrooij waarna Julio van Ginkel in de zestienmeter koel afrondde in de linkerhoek.

Irene kwam na een krap halfuur op gelijke hoogte. Een hoge bal legde Van Gaal wordt goed terug op de ingeschoven middenvelder Owen van Lith. Die schoot koelbloedig in de linkerbovenhoek.

GEMONDS COMMENTAAR

Al vroeg in de tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong omdat een hoge bal vanaf de zijkant kan in het drukke strafschopgebied niet goed gecontroleerd worden door de Essche keeper. Arthur Piasacki kon de vrijgekomen bal in het doel schuiven.

In de 57e minuut kwam Essche Boys weer langszij. Vanwege Gemonds commentaar op de scheidsrechter mocht Essche Boys een vrije trap nemen aan de rand van de zestienmeter. Jasper Vorstenbosch schoot in de verre hoek binnen.

Daarna volgde een open wedstrijd en schoot de Gemondse linksbuiten van twintig meter op de paal. In de 73e minuut tekenden de bezoekers de eindstand aan. Lars van Wanrooij wilde over links de bal met buitenkant van zijn voet voor het doel plaatsen. De voorzet werd echter door de aanvoerder van Irene in eigen doel gewerkt.

De thuisploeg had de stand nog in evenwicht kunnen brengen, maar goed ingrijpen van Cas den Ouden voorkwam dat Van Gaal de bal in het Essche doel werkte.

De zege is voor Essche Boys belangrijk om directe handhaving in een spannende degradatiezone.

Zondag 16 april speelt Essche Boys uit bij Tivoli in Eindhoven. Irene treedt in eigen huis aan tegen Woenselse Boys.