Tijdens het 50-jarig jubileum van de modelvliegtuigclub Boxtel in 2013 kwam er veel publiek op de jubileumshow af.

Jubileumjaar Modelvliegtuigclub Boxtel start op Koningsdag

1 uur geleden

De Boxtelse Modelvliegtuigclub bestaat in augustus zestig jaar. Dit heuglijke feit wordt op verschillende momenten gevierd met vrij toegankelijke evenementen, zowel buiten als binnen.

Het diamanten jubileumjaar van de modelvliegtuigclub begint zoals elk jaar met de opening van het vliegseizoen op Koningsdag, dit jaar is dat op donderdag 27 april. Op het vliegveld naast de voetbalvelden van LSV aan de Mijlstraat 127 in Lennisheuvel laten de clubleden dan zien wat zij in de wintermaanden allemaal hebben gemaakt. Tussen 13.00 en 16.00 uur kan iedereen hier komen kijken.

JUBILEUMSHOW

Zo’n anderhalve maand later, op zondag 11 juni, geeft de club haar jubileumshow. Tussen 13.00 en 17.00 uur laten leden en gasten de zien wat modelvliegen tegenwoordig inhoudt. Bezoekers kunnen allerlei modellen verwachten, van vliegtuigen in alle soorten en maten, tot helikopters en drones.

De vliegtuigjes hebben tegenwoordig elektromotoren die beter zijn voor het milieu en beter van op afstand te besturen zijn.

Het nadeel is dat de apparatuur in de ‘kisten’ gevoelig is voor regen. Als de weersomstandigheden slecht zijn, gaat het vliegen niet door. Dit meldt de club tijdig op haar website: www.mvcboxtel.nl.

Het weer is voor de najaarsshow niet van toepassing, want die vindt namelijk binnen in een sporthal plaats. Wanneer die precies wordt gehouden, wordt na de zomer bekend gemaakt. Alle evenementen zijn natuurlijk ook bedoeld om mensen enthousiast te maken voor de modelbouwsport.